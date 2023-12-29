Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Cevizpınar ve Hamzabey mahallelerini ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Cevizpınar ve Hamzabey mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Cevizpınar Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde Mahalle Muhtarı Hüsnü Çağan ve vatandaşlar tarafından karşılanan Akkoyun, mahalle sakinleri ile bir araya geldi, talepleri dinledi. Mardin ve ilçelerinde yürütülen hizmetlerle ilgili açıklama yapan Akkoyun, Mardin'in 10 ilçesiyle ilgili yol, içme suyu, tüm altyapı hizmetleri, eğitim, sağlık ve tarım başta olmak üzere her alanda hizmet sunmak için gayretle çalıştıklarını söyledi. Vatandaşlara daha hızlı hizmet sunmak için çalıştıklarını dile getiren Akkoyun, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda tespitleri yapıldıktan sonra mahallemizi çok güzel bir yola kavuşturduk. Sizler daha güzel hizmetlere layıksınız. Burada Mardinli hemşehrilerimize kaliteli kamu hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

Akkoyun daha sonra Hamzabey Mahallesini ziyaret etti. Şehit kabirlerini ziyaret ederek dua eden Akkoyun, Hamzabey Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde Mahalle Muhtarı Hüseyin Gökoğlu ve vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerileri dinledi. - MARDİN