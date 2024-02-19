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Mardinli kadınlardan altın takılara rağbet

MARDİN - Mardin'de vatandaşlar, altın tercihinden vazgeçmiyor.

Kentte 30 yıla aşkın altın işlemeciliği ile uğraşan Sultan Aydemir, üretim ve satış noktasında yoğun talep görüldüğünü, hem modern anlamda hem de klasik yöntemlerle kullandıkları atölyelerde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Atölyede Mardin'e özgü yöresel takılar imal edilmekte olduğunu belirten Aydemir, bu şekilde müşteriler tarafından da çok olumlu tepkiler aldıklarını kaydetti.

Bölgede en çok tercih edilen burma bilezik denilen takının imalatını yaptıklarını aktaran Aydemir, "Asrılardır altın popülerliğini korumaktadır. İnsanlar altını güvenli bir liman olarak görüyor. Düğünlere gittiğiniz zaman altına sıkça rastlarsınız. Mardinli kadınlar, altın takmayı çok sever. Özellikle kadınlarımız tarafından büyük bir rağbet var" dedi.