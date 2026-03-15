Mardinli Öğrencilerden Engellilere Destek
15.03.2026 12:44
Mardin Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri, bağışlarla iki tekerlekli sandalye temin etti.

Mardin'de lisesi öğrencileri, kendi aralarında topladıkları bağışlarla iki tekerlekli sandalye temin ederek engelli bireylerin hayatına dokundu.

Mardin Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk çalışmasıyla engelli bireylere destek oldu. Öğrenciler kendi aralarında topladıkları bağışlarla iki tekerlekli sandalye temin etti. Okul Müdürü Seyithan Aydoğan ve müdür yardımcısı Nuri Hatapoğlu koordinasyonunda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Dilan Admış öncülüğünde yürütülen çalışmada temin edilen sandalyeler Mardin Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine teslim edildi. Temin edilen sandalyeler daha sonra düzenlenen programda özel bireyler Koçeri Arpa ve Raat Çelik'e teslim edildi. Teslim törenine Mardin Engelliler Derneği Başkanı Yılmaz Demir, Dernek Başkan Yardımcıları Rauf Demir ve Abdulkadir Admış, okul müdür yardımcısı Nuri Hatapoğlu, öğretmen Dilan Admış ile öğrenciler Narin Aba, İbrahim Ari ve Mikail Temiz katıldı.

Mardin Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Okul Müdürü Seyithan Aydoğan, öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmasının çok değerli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bizler eğitim kurumları olarak öğrencilerimizin yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilincini de geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu proje tamamen öğrencilerimizin içlerinden gelen bir duyarlılıkla ortaya çıktı. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik bu anlamlı destek, öğrencilerimizin ne kadar vicdanlı ve duyarlı bireyler olduğunu gösteriyor. Bu çalışmada emeği geçen koordinasyonu sağlayan müdür yardımcımız Nuri Hatapoğlu'na, öğretmenimiz Dilan Admış'a ve katkı sunan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Mardin Engelliler Derneği Başkanı Yılmaz Demir ise dernek olarak nakit bağış kabul etmediklerini, yalnızca medikal malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirterek öğrencilerin desteğinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. - MARDİN

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul, Yerel Haberler, Engelliler, Mardin, Yerel, Son Dakika

