Artvinliler Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda buluştu - Son Dakika
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Artvinliler Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda buluştu

Artvinliler Küçükelmalı Tabiat Parkı\'nda buluştu
14.06.2026 13:31  Güncelleme: 13:43
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda bu yıl 5'incisi düzenlenen Marmara Bişi Festivali, birçok ilden gelen Artvinlileri bir araya getirdi. Horon halkaları kuruldu, Karadeniz ezgileri yankılandı ve geleneksel bişi ikram edildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı, bu yıl 5'incisi düzenlenen Marmara Bişi Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

Bursa, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Samsun başta olmak üzere birçok ilden festivale katılan Artvinliler, Pazaryeri'nin gözde turizm noktalarından olan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda buluştu. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen yüzlerce Artvinli, doğal güzellikleri, temiz havası ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken tabiat parkına hayran kaldı. Artvin yöresinin sevilen sanatçılarının sahne aldığı etkinlikte horon halkaları kuruldu, Karadeniz ezgileri gün boyu parkta yankılandı. Festivalde misafirlere geleneksel bişi ikram edildi. İmerhev Papat Vadisi Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Köksal Turan Şalikoğlu, yaptığı konuşmada festivale destek verenlere ve katılım sağlayan misafirlere teşekkür etti.

Festivale Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Festivalde Başkan Tekin'e etkinliğe verdiği katkılardan dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Artvinliler Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda buluştu - Son Dakika

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