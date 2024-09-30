Marmara Bölgesi Kadın Meclis Üyeleri Buluşması: Kadın Temsili Güçleniyor - Son Dakika
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Marmara Bölgesi Kadın Meclis Üyeleri Buluşması: Kadın Temsili Güçleniyor

Marmara Bölgesi Kadın Meclis Üyeleri Buluşması: Kadın Temsili Güçleniyor

Marmara Belediyeler Birliği ve Şişli Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, yerel yönetimlerde kadın temsilinin güçlendirilmesi ve meclis üyeleri arasında deneyim paylaşımının artırılması hedeflendi. 63 belediyeden 167 kadın meclis üyesinin katıldığı buluşmada, kadınların yerel yönetimlerdeki etkinliği ve dayanışma konuları üzerine tartışmalar yapıldı.

30.09.2024 16:40  Güncelleme: 16:42
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(İSTANBUL)- Marmara Belediyeler Birliği Yönetim Geliştirme Merkezi ve Şişli Belediyesi işbirliğiyle yerel yönetimlerde kadın temsilini güçlendirme ve kadın meclis üyeleri arasında deneyim paylaşımının artırılması amacıyla bir buluşma düzenlendi. Marmara Bölgesi belediyelerinde görev yapan kadın meclis üyelerini bir araya getiren buluşmaya 63 farklı belediyeden 167 meclis üyesi katıldı.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Yönetim Geliştirme Merkezi'nin düzenlediği "Marmara Bölgesi Kadın Meclis Üyeleri Buluşması: Birlikte Güçleniyoruz - Tanış, Paylaş, İlham Al!" başlıklı etkinlik, kadın belediye meclis üyelerini Şişli Belediyesi işbirliği ve ev sahipliğinde bir araya getirdi. Buluşma, yerel yönetimlerde kadın temsilini güçlendirmeyi ve kadın meclis üyeleri arasında deneyim paylaşımını artırma hedefiyle yapıldı.

Kadın belediye meclis üyelerinin oranı yalnızca yüzde 15

Belediye meclislerinin, yerel yönetimlerin en önemli karar alma organları olarak, kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde kadın temsiliyetini artırma ihtiyacının giderek daha belirgin hale geldiği zaman zaman gündeme geliyor. 2024 yerel seçim sonuçlarına göre Türkiye genelinde kadın meclis üyelerinin oranı yalnızca yüzde 15 iken, Marmara Bölgesi'nde bu oran yüzde 20'ye yükseldi. Ancak bu rakamlar hala kadın temsilinin yeterli olmadığını, eşitliğin ve kapsayıcılığın sınırlılığını ortaya koyuyor. Marmara Bölgesi Kadın Meclis Üyeleri Buluşması, bu alandaki sorunlara çözüm aramak ve kadınların yerel yönetimlerdeki etkinliğini artırmak amacıyla düzenlendi.

Kadın temsilinin güçlendirilmesi için atılan adımlar, deneyim paylaşımı ve dayanışma

Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleşen etkinlikte, meclis üyeleri kendi hikayelerini paylaşarak birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Gün içerisinde düzenlenen atölye çalışmaları ve forumlarda, yerel yönetimlerdeki kadınların karşılaştıkları zorluklar tartışıldı, dayanışmayı artıracak ağlar kuruldu ve geleceğe yönelik stratejiler üzerinde konuşuldu.

Deneyimli meclis üyelerinin yerel yönetimlerde karşılaştıkları deneyimleri aktardıkları "El Vermek, El Almak, El Ele Vermek" oturumu, meclis üyeleri arasında daha güçlü bağların kurulmasını hedefledi. Zorlukların ve çözümlerin tartışıldığı bir forum ve buluşmaların devamı için atılacak adımların konuşulduğu bir atölye gerçekleştirildi.

Program, yerel yönetimlerde kadın temsiliyetini güçlendirmek amacıyla düzenlenen çalışmaların yaygınlaşarak ve daha etkili süreçlerle sürdürülmesini sağlayarak yerel demokrasinin inşasına katkıda bulunmayı hedefleyen bir platform oluşturuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Marmara Bölgesi Kadın Meclis Üyeleri Buluşması: Kadın Temsili Güçleniyor - Son Dakika

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