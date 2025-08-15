Marmara Bölgesi'nde Poyraz Fırtınası Uyarısı

AKOM, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde poyraz fırtınasının etkili olacağını duyurdu. Fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde çarşamba gününden beri etkili olan poyraz fırtınasının (30-75 km/s) bugün etkisini arttırarak kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (40-85 km/s) şeklinde esmesinin beklendiği aktarıldı.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor

Fırtınanın gece saatlerinden (23.00) itibaren kuvvetini azaltması, cumartesi akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi. AKOM, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması konusunda uyardı. İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının gün içerisinde 28-31 derece aralığında seyredeceği, gece saatlerinden ise 20 dereceler civarına gerileyerek serin günler yaşanacağı tahmin edildiği ifade edildi. - İSTANBUL