Marmara\'da Deprem Riskine Yönelik Çalışmalar

Marmara genelinde geniş bir alanda tarama faaliyetleri gerçekleştiren gemi, deniz tabanı ve fay hatlarına yönelik elde edilen verileri bilim dünyasıyla paylaşarak muhtemel risklerin daha sağlıklı şekilde değerlendirilmesine katkı sağlıyor.

Marmara Denizi'nde deprem riskine yönelik bilimsel çalışmalar sürüyor. Bölgede görev yapan araştırma gemisi, deprem riskine ilişkin bilimsel verilerin toplanması ve güncellenmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer gemi ile yürütülen çalışmaların Marmara Bölgesi'nde deprem hazırlıkları ve bilimsel araştırmalar açısından büyük önem taşıdığını belirtirken, incelemelerin bilimsel veriler ışığında titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. - BURSA