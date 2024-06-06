Marmara Denizi'nde Dev Fener Balıkları Yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Marmara Denizi'nde Dev Fener Balıkları Yakalandı

Marmara Denizi Silivri açıklarında avlanan balıkçılar normalinden çok daha büyük boyutlarda 41 ve 30 kilo ağırlığında 2 dev Fener Balığı yakaladı. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne getirilen balıklar görenleri hayrete düşürdü.

06.06.2024 08:59
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Marmara Denizi Silivri açıklarında avlanan balıkçılar normalinden çok daha büyük boyutlarda 41 ve 30 kilo ağırlığında 2 dev Fener Balığı yakaladı. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne getirilen balıklar görenleri hayrete düşürdü.

Marmara Denizi Silivri açıklarında balıkçıları tarafından normalinden 25 ile 30 kat daha büyük 2 dev Fener Balığı yakalandı. Yakalanan balıklar Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne getirildi. Müze kurucusu Kenan Balcı tarafından tezgaha konulan 2 dev balığın yanına bırakılan normal boyuttaki başka bir Fener Balığı da balıkların büyüklüğü gözler önüne serdi. Fener Balıklarının ilginç avlanma yöntemi hakkında bilgiler veren Balcı, birkaç gün sonra balıkların etinin satılacağını iskeletinin ise mumyalanmış balık müzesinde ücretsiz sergileneceğini söyledi. Dev Fener Balıkları ise görenleri adeta hayrete düşürdü.

Balıkların nasıl yakalandığını anlatan Balcı, "İnsan gücüyle çekilen ağlarla yakalanmıştır. Fener Balıkları küçük balıkları genelde çok sever. Küçük balıklarından da şimdi tam hareketli zamanları. Kuma yatarak küçük balıkların geçmesini bekler geçerken fenerini sallar feneri balıklar yem sanıp gelince de avını yakalayıp yutar. Silivri açıklarında yakalandı. Normalden çok daha büyük. Denizin derinliklerinde mağaralarda yaşar. Balıkların hareket ettiği zamanlarda ise piyasaya çıkar kıyılara gelir. 5 metrelik bir tekne yakaladı bu balıkları. 41 kilo büyük olanın. Fener Balığı'nın özelliği kılçıksız olması görünümü hoş değil ama eti çok lezzetlidir" diye konuştu.

Dev Fener Balıkları'nı gören vatandaşlardan Şaban Çiçek, "Ağzında balıklar var henüz yutmaya fırsatı olmamış herhalde şaşırmamak mümkün değil. Bayağı büyük bir balık. Görmedim daha önce ilginç geldi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmara Denizi'nde Dev Fener Balıkları Yakalandı - Son Dakika

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