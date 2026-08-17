Marmara Depremi İçin Kur\'an Ziyafeti

Düzce İl Müftülüğü tarafından, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlerin ruhlarına ithafen Büyük Camii'de "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Programı" düzenlendi.

Öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlid-i şerif ve ilahi-kaside dinletisiyle başladı. Program, İl Müftü Vekili Mustafa Yeşilorman'ın sohbetiyle devam etti. Deprem gerçeğine dikkat çeken Yeşilorman, Marmara, Düzce, Kahramanmaraş ve diğer deprem felaketlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Yeşilorman, benzer acıların yeniden yaşanmaması için yapılaşmada kurallara uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Yeşilorman, "Tekrar böyle acılar yaşamamak için bizler kurallara uyarak evler ve yapılar inşa etmemiz gerekiyor. Eğer deprem gerçeğini unutur ya da ihmal edersek bunun sonucunda mal ya da can kayıplarındaki vebalimiz olduğunu unutmayalım" ifadelerini kullandı.

Program, İl Müftü Vekili Mustafa Yeşilorman'ın yaptığı dua ile sona erdi.