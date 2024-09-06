Marmarabirlik Zeytin Hasadı Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmarabirlik Zeytin Hasadı Toplantısı

Marmarabirlik Zeytin Hasadı Toplantısı

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı'ya ziyarette bulunarak hasat sezonu öncesi zeytin rekoltesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

06.09.2024 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yaklaşan hasat sezonu öncesi sofralık zeytin ve yağlık zeytin rekoltesi hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı'ya ziyarette bulundu.

Yaklaşan 2024-2025 ürün alım kampanyası öncesi Marmarabarlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bursa Tarım İl Müdürü İbrahim Acar ile birlikte Tarım Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı'ya ziyarette bulunan ve yaklaşan hasat dönemi öncesi sektörün genel olarak değerlendirilmesinin yapıldığı buluşmada, zeytin üreticisinin ve sektörün beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Marmarabirlik'in zeytin üreticisi için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" diyen Dr. Ahmet Bağcı, "Üreticimizin sıkıntı yaşamaması için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hidamet Asa oldukça verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı'nın Marmarabirlik'e gösterdiği ilgi, her zaman zeytin üreticisinin yanında olduğunu ifade etmesi, tarıma ve tarımsal üretime verdiği önemin bir göstergesidir. Ayrıca Tarım İl Müdürü İbrahim Acar'ın zeytin üreticisinin beklentileri hakkında bakanlık düzeyinde ilgilenmesi bizleri mutlu etmiştir" dedi

Ticaret Bakanlığı'nın 1 Ağustos 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü dökme ve varilli zeytinyağı ihracat yasağını kaldırarak, 1 Kasım 2024 tarihine kadar 50 bin +50 bin olmak üzere toplamda 100 bin ton kota verdiğini hatırlatan Hidamet Asa, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlamanın tamamen kaldırılması ile sektörün rahat bir nefes alacağını dile getirdi.

Başkan Asa konu hakkında şunları söyledi: "Sahadan gelen verilere baktığımızda yağlık zeytin rekoltesinin geçtiğimiz yıla göre yüksek olacağı öngörülmekte. Bu sebeple hasat öncesi zeytinyağı ihracat yasağının kalkması gerektiğini Bakanımıza ilettik. Piyasaların tansiyonunun düşmesi, üreticinin emeğinin karşılığını alması ve Türkiye zeytinyağı ihracatçılarının da piyasa şartlarında rekabet edebilmesi için zeytinyağında ihracat kısıtlamasının kaldırılması sektöre büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca ambalajlı zeytin ihracatına teşvik verilmesi halinde zeytinyağı ihracatımız çok daha artacaktır."

Spekülasyondan uzak bir hasat sezonunun olması dileğinde bulunan Hidamet Asa, "Son yılların en yüksek rekoltesinin beklenmesine rağmen sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz. Tarım ve Ticaret Bakanlıklarımızla ile koordineli bir şekilde çalışma yürüterek, bu hasat yılını sıkıntısız bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Üreticimizin mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Arz fazlalığı oluşmaması için üreticilere önemli uyarılarda bulunan Asa, "Üreticilerimiz hasat konusunda acele etmesin, hasadın zamana yayılması onların menfaatine olacaktır. Aksi takdirde fırsatçılar devreye girecektir" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Marmarabirlik, Ahmet Bağcı, İhracat, Ekonomi, Güncel, Zeytin, Yerel, Tarım, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmarabirlik Zeytin Hasadı Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 07:20:36. #1.12#
SON DAKİKA: Marmarabirlik Zeytin Hasadı Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement