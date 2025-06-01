Marmaray\'da Baba Saldırısı: Avukattan Destek

Marmaray'da çocukların gözü önünde saldırıya uğrayan baba hakkında konuşan Avukat Cem Duman, olayla ilgili davanın takipçisi olacaklarını ve çocukların da eğitim masraflarını üstleneceklerini belirtti.

Marmaray'da çocukların gözü önünde saldırıya uğrayarak burnu kırılan baba Türkiye'de yürekleri sızlattı. Konuya duyarsız kalmayan avukat Cem Duman davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Duman, "şiddetin her türlüsüne karşıyız. Hele ki çocuklarının gözü önünde bir babaya şiddet uygulanması kesinlikle kabul edilemez. Görüntüleri izleyen her babanın yüreği sızlamıştır. Bu durum bizleri derinden üzdü. Davayla ilgili babanın yanında olacağımızı söylemek istiyorum. Bunun yanı sıra o iki çocuğun eğitimleri süresince tüm masraflarını karşılayacağım. Bu tür şiddet eğiliminde olan kişilerin ağır cezalar alması bir nebze de olsa caydırıcılığı arttıracaktır" dedi. - İSTANBUL