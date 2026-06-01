Marmaris 2026 Açık Su Yüzme Şampiyonası Hazırlıkları Başladı
Marmaris 2026 Açık Su Yüzme Şampiyonası Hazırlıkları Başladı

01.06.2026 15:54
Marmaris'te 2026 Açık Su Yüzme Şampiyonası için güvenlik önlemleri ve hazırlıklar değerlendirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek 2026 Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası öncesinde hazırlıklar hız kazanırken, organizasyonun güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için tüm detaylar masaya yatırıldı.

Marmaris'te gerçekleştirilecek 2026 Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası öncesinde hazırlıklar yoğun şekilde sürüyor. Bu kapsamda Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Organizasyonun güvenli ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için alınacak önlemlerin ele alındığı toplantıda yarışma parkuru ile deniz alanında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin yanı sıra, kara alanında yürütülecek destek faaliyetleri de detaylı şekilde değerlendirildi. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda, sporcuların, teknik ekiplerin ve vatandaşların güvenliğine yönelik planlamalar gözden geçirildi. Ayrıca organizasyon sürecinde ihtiyaç duyulacak lojistik ve operasyonel destekler de gündeme gelirken, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı. Kaymakam Kaya, ulusal düzeyde gerçekleştirilecek şampiyonanın Marmaris'in tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, organizasyonun başarıyla tamamlanabilmesi için tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. 2026 Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası'nın çok sayıda sporcu ve ziyaretçiyi Marmaris'te buluşturması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:35
15:31
15:28
14:52
14:18
14:07
