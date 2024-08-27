Marmaris 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı 3 Tenor konseriyle kutlayacak

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Marmaris, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü coşkuyla kutlayacak. Fener alayı geleneğini bozmayan Belediye, bayram coşkusunu "3 Tenor" konseri ile taçlandıracak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan büyük zaferin 102. yıl dönümü Marmaris'te coşkuyla kutlanacak. Bayram kutlamaları 30 Ağustos Cuma günü, saat 09.30'da resmi törenle başlayacak. Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından konuşmalar ve resmigeçit töreni de yapılacak.

Her milli bayramda olduğu gibi bu Zafer Bayramı'nda da Marmaris Belediyesince binlerce kişiyi buluşturan Fener Alayı düzenlenecek. Saat 21.00'da başlayacak yürüyüş, marşlar ve Türk Bayrakları eşliğinde Atatürk Meydanı'nda son bulacak.

3 Tenor Konseri, bayram akşamı saat 21.30'da Atatürk Meydanı'nda sanatseverlerle buluşacak. Murat Karahan, Levent Gündüz ve Efe Kışlalı'dan oluşan 3 Tenor, Orkestra Şefi Alper Kömürcü yönetiminde seçkin eserlerden hazırlanan repertuvarlarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı unutulmaz bir konserle taçlandıracak. - MUĞLA