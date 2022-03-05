Marmaris 8 Mart'ta etkinlik yağmuru - Son Dakika
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Marmaris 8 Mart'ta etkinlik yağmuru

05.03.2022 10:31
Marmaris 8 Mart'ta etkinlik yağmuru

Marmaris, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü 10 gün sürecek çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Marmaris, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü 10 gün sürecek çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Marmaris'te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlenecek. 7 Mart Pazartesi günü başlayıp 27 Mart Pazar gününe kadar devam edecek sergiler, konserler, tiyatro oyunları, seminerler, kitap imza günleri gibi birçok etkinlikler kapsamında Marmaris Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nin de açılışı yapılacak. Marmaris Belediyesi'nin Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kalimerhaba Derneği, MARFOD, MAKSAD, Marmaris Oda Orkestrası, Kale Kültür Sanat Derneği ve Marmaris Musiki Derneği gibi sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştireceği etkinliklere birçok isim konuk olarak katılacak.

İlk etkinlik 7 Mart Pazartesi günü Marmaris Belediyesi'nin düzenleyeceği açılış kokteyli olacak. Armutalan Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 17.30'daki açılışın ardından 'Kadın' konulu resim sergisi ile ayrı bir salonda '41 Kadın' karma resim, heykel, seramik sergisi açılacak. Saat 19.00'da da Günnur Başar 'Her Masalda Bir Hakikat, Her Kadında Bir Güç Gizlidir' isimli oyununu sergileyecek.

8 Mart Salı günü Saman İskelesi'nde üreten kadınlar pazarı açılırken; 11.00'da Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirilecek. Saat 16.00'da da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Ketenci Otel önünde başlayacak yürüyüş Atatürk Meydanı'nda sona erecek. Akşam da Marmaris Oda Orkestrası, AKM'de bir konser verecek. 9 Mart Çarşamba günü ise saat 14.00'te Marmaris Belediyesi ile Orion Psikoloji tarafından Fark Oluşturan Kadınlar adlı konferansı gerçekleştirilecek. 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günleri saat 20.00'da AKM'de iki ayrı konser olacak.

12 Mart Cumartesi günü ise AKM önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapılacak. CHP Marmaris Kadın Kolları tarafından saat 14.00'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Türkiye Kadın Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Canan Güllü, Aktivist Av. Hülya Gülbahar'ın katılımıyla 'Kadın Hakları ve Bizi Bekleyen Tehlikeler' adlı konferans düzenlenecek. Ardından da Marmaris Belediyesi bünyesindeki Kadın Danışma Merkezi'nin açılışı gerçekleştirilecek. 13 Mart Pazar günü 'Oyunun Adı Yok' adlı tiyatro oyunu, 15 Mart Salı günü de 27 Mart Pazar gününe kadar sürecek olan Kalimerhaba 17.Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali'nin açılışı gerçekleştirilecek.

Kadın hakları mücadelesinin sembolü olan bu özel günü Marmaris'te çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "7 Mart günü başlayarak 27 Mart'a kadar devam edecek olan etkinliklere tüm halkımızı davet ediyor, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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