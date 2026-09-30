Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han beraat etti, görevine döndü

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han, görevine dönerek belediyedeki makamında yeniden çalışmaya başladı. Han, imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış, 9 Temmuz'da tahliye edilmişti.

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han, 9 Temmuz'daki tahliyesinin ardından geçtiğimiz hafta Pazartesi gününden itibaren belediye başkan yardımcılığı görevine geri döndü. Henüz bir görevlendirme ve sorumluluk yazısı verilmeyen Han hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti.

Dosyada tutuklu sanık kalmadı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede görevli bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptığı ve bu işlemler karşılığında maddi menfaat sağladığı iddiaları üzerine 26 Mart 2026'da operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Özgür Han hakkında hazırlanan iddianamenin tamamlanmasının ardından, 9 Temmuz'da tahliye kararı verilmişti.

Han'ın tahliyesi sonrasında tutuklu yargılanmasına devam edilen belediye çalışanı üç kişi de 28 Eylül'de çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Böylece dosya kapsamında tutuklu sanık kalmazken, yargılama süreci devam ediyor.