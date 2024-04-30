Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için teşekkür mesajı yayınladı

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Tüm emekçilerimize gösterdikleri çaba için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. 1 Mayıs'ın dünya işçi tarihi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Ünlü, "Zor şartlara rağmen daha yaşanabilir bir dünya için alın teri döken tüm emekçilerin hak arayışlarının mücadelesini simgeleyen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

Başkan Acar Ünlü mesajında şu ifadeleri kullandı; "Marmaris için emek veren herkesin akıttığı terin, gösterdiği gayretin farkındayız. Rutin işlerinin yanı sıra yangın, sel ya da deprem gibi olağanüstü durumlarda da talimat beklemeden sahaya koşan, gece gündüz demeden çalışan işçilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizler Marmaris Belediyesi olarak büyük bir aileyiz, bir bütünüz. Hep birlikte Marmaris için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bu güzel topraklar için alın teri döken işçilerimizin emeklerinin karşılığını vermek için bizler de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm işçi ve emekçilerin haklı mücadelesini selamlıyor; daha yaşanabilir bir dünya için çaba gösteren tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" - MUĞLA