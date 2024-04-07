Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Bayramlaşma Ziyaretlerine Devam Ediyor

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bayramlaşma ziyaretlerine bugün de devam etti. Yeşilbelde, Karacasöğüt, Çamlı, Çetibeli'de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ünlü, "Mahallelerin sorunlarını daha iyi tespit ve çözüm için her zaman kapınızı çalacağız. Sizlerle hep iç içe, yan yana olacağız" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ramazan Bayramı öncesi gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine de bugün de devam etti. Hem vatandaşların bayramını kutlayan hem de seçimlerde verdikleri destek için kendilerine teşekkür eden Başkan Ünlü dün Hisarönü Mahallesi ile başladı. Sırasıyla Orhaniye, Turgut, Selimiye, Bozburun, Söğüt, Taşlıca, Bayır, Osmaniye ve Turunç mahalleleri ziyaret etmişti.

CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve meclis üyelerinin de katıldığı ziyaretlerde bugün de Yeşilbelde, Karacasöğüt, Çamlı, Çetibeli'de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ünlü ayrıca Çetibeli Kontrol Noktası'nda görev yapan asker ve polislerin de bayramını kutlayarak kolaylıklar diledi. Başkan Acar Ünlü, burada Marmaris'e gelen tatilcilere de "hoş geldiniz" diyerek iyi tatiller diledi.

Hem bayramlaşma hem seçim sonrası teşekkür için ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Acar Ünlü, "Bu ziyaretin amacı sizlere teşekkür etmek ama mahallelerin sorunlarını daha iyi tespit ve çözüm için her zaman kapınızı çalacağız. Sizlerle hep iç içe, yan yana olacağız. Bizler Marmaris için çalışmak üzere kolları sıvadık, sizlerin de desteği ile ilçemizi hak ettiği yere getireceğiz. Bizi ağırlayan tüm hemşehrilerimize nazik misafirperverlikleri için teşekkürlerimi sunuyor, hep birlikte daha nice güzel bayramlar diliyorum" diye konuştu. - MUĞLA