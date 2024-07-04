Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ekonomik darboğazı açıkladı - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ekonomik darboğazı açıkladı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, geçmiş dönemden devralınan borçlar nedeniyle belediyenin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu belirterek, bazı taşınmazların satışı için izin aldıklarını açıkladı. Ünlü, belediyenin mallarının haciz yoluyla düşük fiyatlara satılmasını engellemek için önlem aldıklarını ifade etti.

04.07.2024 13:15  Güncelleme: 14:09
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(MUĞLA) - Geçmiş dönemden devralınan borçlar nedeniyle ekonomik darboğazda olduklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Mülkiyeti belediyemize ait olan bazı taşınmazların satışı ile ilgili belediye meclisimizden izin aldık. Umarız ki bunlara gerek kalmaz. Biz sürece müdahale etmediğimiz takdirde belediyenin malları haciz yoluyla çok daha düşük fiyatlara satılacak" açıklamasını yaptı.

Başkan Ünlü, Marmaris Belediye Meclisi'nin temmuz ayı 6. olağan toplantısında kabul edilen "Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı konusunda izin verilmesi" maddesiyle ilgili açıklama yaptı. Ünlü'nün açıklaması şöyle:

"Marmaris Belediyesi olarak geçmiş dönemden devraldığımız borcu ödeyebilmek için göreve geldiğimiz gün itibarıyla 3 aydan bu yana yoğun bir gayret içerisindeyiz. Belediye olarak sorunun çözümüne yönelik tüm yöntemleri düşünüyor; belediyeye ek kaynak oluşturmak için arayışımızı sürdürüyoruz. Ancak borcun çok yüksek olması, ekonomik sıkıntı içinde olan vatandaşların belediyeye yapması gereken vergi ve benzeri ödemelerini yapamaması ve daha önce belediyeye kaynak sağlayan yerlerin Marmaris Mal Müdürlüğü tarafından sözleşmelerinin yenilenmemesi gibi nedenler elimizi kolumuzu bağlamaktadır. Biz sürece müdahale etmediğimiz takdirde belediyenin malları haciz yoluyla çok daha düşük fiyatlara satılacak. Burada iki yöntem var; ya mal satan yönetim olmayız diyerek süreci akışına bırakıp kenarda durup izleyeceğiz ya da Marmaris halkı adına konuya müdahil olup yaşanacak zararı minimize edeceğiz. Biz bu işin akışına bırakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Firmaların haciz yaparak 3-5 kuruşa satacağı mallarımızı irademizi koyarak değerinde satış yaptırabilir; böylece hem malımızın değerini korumuş hem de o haciz masraflarının altına girmeyerek belediyeye yük getirmemiş oluruz. Bu kapsamda belediyemizin dolayısıyla Marmaris'imizin mağduriyet yaşamaması için aldığımız mevcut önlemlerin yanında; ileriki aşamalarda yapılabilecek eylem planlarının analizi için temmuz ayı meclis toplantımızda mülkiyeti belediyemize ait olan bazı taşınmazların satışı ile ilgili belediye meclisimizden izin aldık. Umarız ki bunlara gerek kalmaz. Ama buradaki öncelikli amaç elimizdeki yerlerin işin uzmanları tarafından fizibilitesinin yaptırılması ve herhangi bir olumsuz durum karşısında hazırlığımızın olması. Burada bir art niyet yok, aksine belediyeyi zarara uğratmamak için verilen bir çaba var. Çünkü içinde bulunduğumuz durum bizleri ivedilikle bir yanda da farklı önlemleri düşünmeye sevk etmektedir. Her konu siyasete malzeme yapılabilir ama Marmaris'in menfaatleri göz önüne alındığında bunun siyaset üstü bir nokta olduğuna inanıyoruz. Geçmişin hatalarının ve yanlışlarının farkında olan bizler, bu konuda son derece hassas ve dikkatli olacak; hataya mahal vermeyeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Sizden aldığımız yetkiyi yanlış yerde kullanmayacağız. Her şey sizlerin bilgisi dahilinde, adil, açık ve şeffaf olacak. Şunu unutmayın ki attığımız her adımı Marmaris'in geleceği için atacağız. Bizleri anlayışla karşılayacağınıza inanıyor, hepinize aydınlık dolu günler diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ekonomik darboğazı açıkladı - Son Dakika

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