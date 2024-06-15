Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kurban Bayramı dolayısıyla merkeze uzak mahalleleri ziyaret etti

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kurban Bayramı dolayısıyla merkeze uzak mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kurban Bayramı öncesi merkeze uzak mahalleleri ziyaret ederek mahalle sakinlerinin bayramını kutladı. CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve meclis üyelerinin de katıldığı ziyaretlerde Çetibeli, Çamlı, Karacasöğüt, Hisarönü Orhaniye, Turgut, Selimiye, Bozburun, Söğüt, Taşlıca, Bayır, Osmaniye ve Turunç mahallelerini tek tek ziyaret eden Başkan Ünlü, köy meydanlarında vatandaşlarla da buluşarak sohbet etti.

Gittiği her yerde ilgiyle karşılanan Başkan Acar Ünlü, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının yaşandığı en özel günler olduğunu ifade ederek, "Neşeyle geçireceğimiz, hep beraber güleceğimiz, sevinçleri paylaşacağımız nice bayramlar diliyorum" diye konuştu. Hisarönü, Bozburun, Selimiye, Orhaniye, Turunç gibi turistik mahallelerde mahalle sakinlerinin yanı sıra sezona giren esnaf ve tatilcilerle de bir araya gelen Başkan Ünlü acil çözülmesi gereken sorunlarla ilgili talepleri dinledi. Vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için belediye ekiplerine talimatlar verdi.

İki aylık görev süresince yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Acar Ünlü, "Marmaris'i hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaz sezonu malum, şu an turizm odaklıyız ama sezonun bitmesiyle birlikte çalışmalara da hız verecek, her mahallede sorunlara çözüm bulmak için hizmet edeceğiz. Sizler de bu hizmet yolculuğunda en büyük destekçimiz olacaksınız. Bizi büyük bir misafirperverlikle konuk eden halkımıza teşekkürlerimi sunuyor, hep birlikte daha nice güzel bayramlar diliyorum" diye konuştu. - MUĞLA