Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Kurban Bayramı'nı kutladı

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü tüm halkın Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Bayramın tüm kalplere sevgi, yüzlere gülümseme, vicdanlara iyilik getirmesini diliyorum" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bir mesaj yayımlayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bayramların umutların yeşerdiği, yardımlaşmanın arttığı çok özel günler olduğunu belirterek, tüm vatandaşların bayramını kutladı. Başkan Ünlü, "Bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın sevinci ve heyecanı içindeyiz. Bayramlar, ibadetleri yerine getirmenin yanı sıra dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma günleridir. İnsanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeşliğin pekişmesine, birlik ve beraberliğin güçlenmesine sebep olan bayramların, sosyal ve kültürel hayatımızda vazgeçilmez bir yeri vardır. Umutların yeşerdiği, dayanışma ve yardımlaşmanın arttığı bayram günlerini birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek bir fırsat olarak görmeliyiz. Kurban Bayramı'nın tüm kalplere sevgi, yüzlere gülümseme, vicdanlara iyilik getirmesini diliyor, tüm Marmaris halkının bayramını kutluyorum. Her günümüz bayram sevinci içinde geçsin" diyerek sözlerini bitirdi. - MUĞLA