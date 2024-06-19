Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü: Marmaris halkı imar gelmediği her gün, zengin toprakların fakir bekçileri haline geliyor - Son Dakika
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Yerel

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü: Marmaris halkı imar gelmediği her gün, zengin toprakların fakir bekçileri haline geliyor

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçedeki imar sorununa dikkat çekerek, adaletin sağlanması ve bütün kurumların çalışması gerektiğini belirtti.

19.06.2024 11:12
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(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçedeki imar sorununa dikkati çekerek, "Bizim burada köylerimizde imar yokken, köylümüz bahçesine kümes yapamazken Marmaris'te bazı bölgelerin farklı imara açılması vicdani değil. Marmaris halkı imar gelmediği her gün, zengin toprakların fakir bekçileri haline geliyor. Biz bu konuda adaletin sağlanmasının ve bütün kurumların çalışması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Halk TV'de Serhan Asker'in sunduğu Görkemli Hatıralar programı, 18 Haziran Salı günü (dün) Marmaris'ten canlı olarak yayınlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün konuk olduğu program, Burunucu Macera Parkı'nda çekildi. Hem parkı dolduranlar hem de ekran başındaki izleyiciler ünlü sanatçı Suavi'nin seslendirdiği eserlerle güzel bir gün geçirdi.

Marmaris'in tarihinin, doğasının ve güzelliklerinin konuşulduğu programda ilçedeki imar sorununa değinen Belediye Başkanı Acar Ünlü, şunları söyledi:

"Bir şeyin hukuki olması maalesef vicdanlı olduğu anlamına gelmiyor"

"Marmaris'in doğal güzelliklerinin birincil olarak Marmaris halkıyla paylaşılması gerekir. Marmaris ÖÇK bölgesi, burada binalarımız 3-4 katlıdır. Ama Kızılbük denilen yere baktığınızda, bir bina kütlesi var. Bu Marmaris yaşayanına hem garip geliyor hem de rahatsız ediyor. Tabii ki yatırımcı gelecek, tabii ki Marmaris yatırımdan faydalanacak. Ama bunun mutlaka kurallı, vicdanlı yapılması gerekiyor. Bir şeyin hukuki olması maalesef vicdanlı olduğu anlamına gelmiyor.

"Marmaris halkı imar gelmediği her gün, zengin toprakların fakir bekçileri haline geliyor"

Bizim burada köylerimizde imar yokken, köylümüz bahçesine kümes yapamazken Marmaris'te bazı bölgelerin farklı imara açılması vicdani değil. Marmaris halkı imar gelmediği her gün, zengin toprakların fakir bekçileri haline geliyor. Biz bu konuda adaletin sağlanması gerektiğini düşünüyor ve bütün kurumların çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü imarın gelmediği her gün bu cennet bölgeleri kaybetme noktasına geliyoruz."

Kaynak: ANKA

Acar Ünlü, Marmaris, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü: Marmaris halkı imar gelmediği her gün, zengin toprakların fakir bekçileri haline geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü: Marmaris halkı imar gelmediği her gün, zengin toprakların fakir bekçileri haline geliyor - Son Dakika
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