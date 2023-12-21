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Marmaris Belediye Başkanı: Denizlerimizdeki Kirlilik En Büyük Tehlike - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı: Denizlerimizdeki Kirlilik En Büyük Tehlike

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangınların ardından meydana gelen seller nedeniyle denizlere alüvyon ve orman toprağı aktığını belirterek, denizlerdeki kirliliğin en büyük tehlike olduğunu söyledi. Oktay, tüm kurumların ortak hareket ederek müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Marmaris Belediye Başkanı: Denizlerimizdeki Kirlilik En Büyük Tehlike
21.12.2023 - 16:49,  Güncelleme: 16:50
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangınların ardından meydana gelen seller nedeniyle denizlere alüvyon ve orman toprağı aktığını belirterek, "En büyük tehlike denizlerimizde. Bunun için tüm kurumların ortak hareket ederek müdahale etmesi gerekiyor" dedi.

Marmaris Ticaret Odası tarafından düzenlenen 'İklim Krizi ve Sürdürülebilir Turizm Paneli' ilçe yöneticileri, turizm sektörü temsilcileri ve bilim insanlarını bir araya getirdi. MTO Başkanı Mutlu Ayhan'ın ev sahipliğinde düzenlenen panelin açılışında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da bir konuşma yaptı. Konuşmasında Marmaris'te yaşanan yangın ve sel felaketlerinin ardından denizde oluşan kirliliğe dikkat çeken Oktay, "Devlet, kurumlar ve STK olarak en acil müdahale etmemiz gereken yer denizlerimiz" diye konuştu.

"BU KADAR ÇAMURLAŞMA GÖRMEDİM"

Marmaris Belediyesi olarak çevresel her türlü çalışmanın içerisinde olacaklarını vurgulayan Başkan Oktay, şöyle devam etti:

"Marmaris'le ilgili önümüzdeki yıllara dair eğer acil müdahale etmediğimizde meydana gelecek büyük bir tehlikeden bahsetmek istiyorum; o da denizlerimizin geleceği. Yangınların ardından kış mevsiminde beklendiği gibi yaşadığımız sel felaketleri inanılmaz miktarda alüvyonun, orman toprağının denize akmasına neden oldu. Doğma büyüme bir Marmarisli olarak elbette belirli bir noktaya kadar çamurlaşmayı gördüm, ama hiçbir zaman iki sene öncesine kadar büyüklükte bir çamurlaşma görmedim. İçmeler'de denize akan derenin önce ağzını kapattık. Suyunu ve içindeki alüvyonu temizledik. Sadece bu kadarlık kısımda 250 kamyona yakın orman toprağı çıkardık. Lütfen şimdi düşünün; İçmeler ve Marmaris körfezlerinde ne kadar alüvyon vardır ve onların fuanaya etkisi nedir? Devlet, kurumlar ve STK olarak en acil müdahale etmemiz gereken yer denizlerimiz. Elbette tüm kamu kurumları ve STK'larla ağaçlandırma çalışması yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ama ben en büyük tehlikeyi bu şekilde değerlendiriyorum."

"YARALARIMIZ HALA TAZE"

Marmaris'te yaşanan yangın ve diğer felaketlerin büyük oranda iklim krizinin bir parçası olduğunu dile getiren Başkan Mehmet Oktay, "Bu yaşadıklarımız küresel ısınmanın hangi boyutlara gelebileceğini gösterdi. Bu felaketleri tüm kurumların uyumlu çalışması sonucunda olabilecek en az hasarla atlatmaya çalıştık. Yaralarımız taze, henüz kabuk bağlamış değil ve önümüzde çok büyük tehditler söz konusu" dedi.

"BİREYLERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Doğa üzerinde insan kaynaklı hasarların çok büyük olduğunu belirterek eğitimin önemine değinen de Başkan Oktay, "Belki klişe bir söz olacak ama eğitim yönünde daha çok çaba sarf etmemiz, özen göstermemiz gerekiyor. Göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık 500 bin ton atık topladık. Özellikle nüfus üzerinden değerlendirildiğinde normalin üzerinde bir rakam. Üstelik bunlar sadece evsel atıklar değil. Kendi yetki alanımızın dışındaki karayolları etrafları, ormanlık alanlar, deniz kenarları gibi alanlarda sürekli olarak çöp topluyoruz. Burada bireylere önemli görevler düşüyor. Daha hassas, daha dikkatli olmak zorundayız. Bizler yaşadığımız yeryüzünde kiracıyız, bu dünya çocuklarımızın, torunlarımızın emaneti ve biz bu bilinçten hiçbir zaman uzaklaşmama durumundayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı: Denizlerimizdeki Kirlilik En Büyük Tehlike - Son Dakika


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