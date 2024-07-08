Marmaris Belediye Başkanı Hisarönü'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Hisarönü'nde İncelemelerde Bulundu

Marmaris Belediye Başkanı Hisarönü\'nde İncelemelerde Bulundu

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hafta sonu ilçenin turistik mahallelerinden biri olan Hisarönü'nde incelemelerde bulundu. Fen İşleri Müdürü Özgür Han, Zabıta Müdürü Metin Kaleminalı, Park Bahçeler Müdürü Ali Erdil ve Temizlik İşleri Müdürü Zafer Yılmaz ile birlikte bölgeyi dolaşan Başkan Ünlü, esnaf ve tatilcilerle görüştü.

08.07.2024 15:29  Güncelleme: 15:31
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Hafta sonunu vatandaşlarla bir arada geçirmeye devam eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hafta sonu ilçenin turistik mahallelerinden biri olan Hisarönü'nde incelemelerde bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hafta sonu ilçenin turistik mahallelerinden biri olan Hisarönü'nde incelemelerde bulundu. Fen İşleri Müdürü Özgür Han, Zabıta Müdürü Metin Kaleminalı, Park Bahçeler Müdürü Ali Erdil ve Temizlik İşleri Müdürü Zafer Yılmaz ile birlikte bölgeyi dolaşan Başkan Ünlü, esnaf ve tatilcilerle görüştü. Sezon öncesi tespit edilen sorunlarla ilgili denetimlerde bulunan Başkan Ünlü, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Başkan Acar Ünlü, "Mahalle mahalle saha çalışmalarını sürdürüyor, halkımızla görüşerek sorunları ve eksikleri tespit ediyoruz. Hisarönü'nde de bölge sakinlerimizle, esnafımızla ve tatilcilerimizle buluştuk. Birim müdürlerimiz ve mahalle muhtarımız Fatih Turgut ile birlikte bölgeyi gezdik, yapılacak projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bizler sokağın sesini dinlemeye devam edeceğiz. Halkçı bakış açısı ve ortak akılla, vatandaşlarımızın fikirlerini her daim ön planda tutarak Marmaris için çok çalışacağız" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Hisarönü'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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