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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Bozburun Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Bozburun Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Marmaris İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Halk Kürsüsü' toplantısında Bozburun Mahallesi sakinleri ve esnafla bir araya geldi. Başkan Oktay, yaklaşık 2 saat süren toplantıda mahalle halkının talep ve fikirlerini dinledi ve yapılan çalışmaları anlattı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Bozburun Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu
15.12.2023 - 17:14,
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Bozburun Mahallesi'ndeki 'Halk Kürsüsü' toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Marmaris İlçe Başkanlığı tarafından Bozburun Mahallesi'nde düzenlenen 'Halk Kürsüsü' toplantısına katıldı. CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda Başkan Oktay mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda mahalle halkının talep ve fikirlerini dinleyen Başkan Oktay, yapılan çalışmaları anlattı.

Kaynak: ANKA
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