Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Görev Süresini Değerlendirdi

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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 5 yıllık görev süresini değerlendirdi. Oktay, "Zor bir görev süresini geride bırakıyoruz. Ama başardığımız en büyük şey huzuru sağlamak oldu. Göğsümüzü gere gere bayrağı teslim ediyoruz" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, canlı yayın konuğu olduğu televizyon programında 5 yıllık görev süresini değerlendirdi. Oktay, "Kentte en büyük başardığımız şey şuydu; biz tüm kesimlerle barışık gittik. Toplumda huzuru sağladık. Yeni gelen arkadaşımızdan ricam Marmaris'teki huzuru kendi çıkarları uğruna bozmasınlar" diye konuştu.

"KENTİN MENFAATLERİNİ DÜŞÜNDÜK"

İlk olarak eski belediye binasının bulunduğu yerde devam eden inşaat çalışmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Başkan Oktay, "Geçtiğimiz Eylül ayında projelerimizin lansmanını yapmıştık. Bunların hepsi kent menfaatine olan projeler. Bu arsada da meclis kararıyla, yap işlet devret modeliyle 25 yıllığına ihaleye çıktık. Birinci ihalemizde katılan olmadı, ikincide de olmadı. Üçüncü ihalede bir katılımcı oldu. İhaleyi de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre yaptık. İhale şartlarına göre Belediye, ilk 10 yıl için TÜFE artışıyla birlikte sabit kira artı elde edilen cirodan yüzde 1, 10'uncu yıldan sonra yüzde 3 pay alacak. Biz bunları yaparken kentin menfaatini düşünerek hareket ettik" dedi.

Açıklanan diğer projelerde de ekonomik şartlar nedeniyle ihaleye çıkılmasına rağmen talep olmadığını belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Bunlar tamamen kamu menfaati olan, ilçeye katma değer yaratacak, istihdam yaratacak projelerdi. Eylül ayında açıkladığımda herkes oradaydı. O günle bugün arasında ne fark var? Burayla ilgili açıklamalar yapan benden önceki sayın başkana o zaman şunu sormak lazım; siz Marmaris'teki mülkiyeti belediyeye ait mülkiyetini satmadınız mı? Biz satış yapmadan, eldeki imkanlar içerisinde bu modeli tercih ettik. Kamuya daha iyi hizmet etmek için bu yola gittik. Hiçbir zaman kolaya kaçmadık. Elimizi değil, gövdemizi koyduk. Hiçbir mülkü satmadım, mevcut varlıkların değerlendirmesini yaptım."

Sinpaş'ın İçmeler'deki projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Oktay, "Belediye olarak biz yasalara göre gitmek durumundayız. Hiçbir şekilde keyfi davranmadım. Yasa neyse onun üzerinden yürüdük. Biz eşitlikten, adaletten yana yer aldık. Ki mahkeme bizim lehimize karar verdi. Ama kamuoyunda siyasi malzeme olsun diye başka yerlere çekiliyor" dedi.

"CHP'LİLİĞİMİ KİMSE ELEŞTİREMEZ"

Tekrar aday gösterilmemesine değinen Başkan Oktay, "Şunu söylemem lazım siyasi kariyer anlamında benim kariyerimde ikinci bir insan yok. Gençlik kolu başkanlığından meclis üyeliğine, ilçe başkanlığından belediye başkanlığına kadar bu partinin her kademesinde görev aldım. Bu yönden beni eleştirmeye kalkanların partililiğinden şüphe ederim. Her konuda mütevazi kalırım, bu konuda kalmam. Aday gösterilmeme konusunda da kesinlikle bir kırgınlığım söz konusu değil. Mevki, makam, koltuk peşinde değilim. Bunu tamamen partimin beni görevlendirmesi olarak addettim. Buna yönelik çalıştım. Adayımızı da tebrik ettim, tanıtım toplantısına da katıldım. Belediye çalışmalarından fırsat buldukça da seçim ofisi açılışlarına katılıyorum" açıklamasını yaptı.

"EN ZOR DÖNEMİ BİZ YAŞADIK"

Başkan Oktay, "Marmaris Belediye tarihinin en zor dönemini biz yaşadık. İlk başta Thomas Cook operatörünün iflasıyla başladık. Bununla ilgili hemen aksiyon aldık ancak açığı kapatalım derken pandemiye yakalandık. Pandemide yaşanılanlar çok çabuk unutuluyor, insanlar evinden bir adım öteye gidemedi. Pandemi devam ederken çok büyük yangınlar yaşadık. Depremler Marmaris'te olmadı ama çok sert şekilde bizi de vurdu. Seller, kar ve dolu bizi buldu. Tüm bu felaketlerde ben ve belediye personelimiz hep sahadaydık. Bunlar hizmeti etkilemez diyenlere cevap vermeyi zül addediyorum" dedi.