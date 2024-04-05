Marmaris Belediye Başkanı Personel Bayramlaşması Yaptı

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, belediye başkanlığı döneminin ilk personel bayramlaşmasını gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı nedeniyle Makine Araç Parkı, Armutalan Kültür Merkezi ve Marmaris Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda çalışan personelle bir araya geldi.

Ramazan Bayramı tatili öncesi son iş gününde Marmaris Belediyesi'nde personel bayramlaşması gerçekleştirildi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Meclis Üyeleri günün erken saatlerinde ilk olarak Makine Araç Parkı'nı ziyaret etti. Burada Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Başkan Acar Ünlü tüm emekçilere aileleriyle birlikte geçirecekleri mutlu bir bayram diledi.

Belediye Başkanı Ünlü'nün ikinci durağı Armutalan Kültür Merkezi oldu. Başkan Ünlü burada da Zabıta Müdürlüğü, Özel Güvenlik ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanlarıyla buluştu. Özveriyle çalışan personelin bayramını kutladı. Ramazan Bayramı öncesi son personel bayramlaşması ise Marmaris Belediyesi'ndeki başkanlık makamında düzenlendi. Ana Hizmet Binası'nda görev alan Belediye çalışanları makamda; sırayla Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Meclis Üyeleri ile bayramlaştı.

Başkan Acar Ünlü; herkese iyi bayramlar dileyerek başladığı konuşmasında "Seçim sürecini geride bıraktık. Destekleyen, desteklemeyen herkese çok teşekkür ederim. Bundan sonra hep birlikte Marmaris için çalışacağız. Marmaris'in bizden beklentileri büyük. Hep birlikte takım ruhuyla çalışacağız, Marmaris'in hak ettiği hizmeti birlikte sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Bayram tatili nedeniyle Marmaris'te yoğunluk yaşanabileceğine de dikkat çeken Başkan Acar Ünlü, Temizlik personeline seslenerek "Marmaris bizden hizmet bekliyor, hepimize kolay gelsin" dedi. - MUĞLA