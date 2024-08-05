Marmaris Belediye Başkanı Rodos'u Ziyaret Etti - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Rodos'u Ziyaret Etti

Marmaris Belediye Başkanı Rodos\'u Ziyaret Etti

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Rodos Belediye Başkanı Alexandros Koliadis, Güney Ege Bölge Başkanvekili Apostolos Asprakis ve Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali'yi ziyaret etti. Ziyaretlerde komşuluk ilişkileri, ekonomi, kültür ve sanat alanlarında ortak projeler üzerine görüşmeler yapıldı.

05.08.2024 17:11  Güncelleme: 17:13
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Rodos Belediye Başkanı Alexandros Koliadis, Güney Ege Bölge Başkanvekili Apostolos Asprakis ve Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali'yi ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Rodos'a gitti. Meclis Üyeleri Müjgan Gürgan, Alara Kargın, Pelin Yaylalı Pala, Fahri Tan ve Şevket Güngör'ün de katıldığı ziyaretlerde karşılıklı ilişkiler gündeme geldi. Başkan Acar Ünlü ve beraberindeki heyet ilk olarak Rodos Belediye Başkanı Alexandros Koliadis'i ziyaret etti. Rodos Belediyesi'nde gerçekleşen görüşmede Marmaris ile Rodos arasındaki komşuluk ilişkilerini daha da güçlendirmek, ekonomi, kültür ve sanat alanlarında ortak projeler üretmek üzerine görüşmeler yapıldı. Karşılıklı hediyelerin taktim edildiği görüşmede Başkan Ünlü, Rodos Belediye Başkanı Koliadis'i Marmaris'e davet etti. Güney Ege Bölge Başkanvekili Apostolos Asprakis ile yapılan görüşmede ise bölgesel çalışmalar ve karşılıklı işbirlikleri konuşuldu.

Acar Ünlü ve beraberindeki meclis üyeleri son olarak da Türkiye Cumhuriyeti Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali'yi ziyaret etti. Marmaris halkının selamlarını ileterek Başkonsolos Kırcalıayi'yi Marmaris'e davet eden Ünlü; "Kendisini ağırlamaktan büyük onur duyacağımızı ilettiğimiz Kırcalıali'ye nazik misafirperverliği için teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Başkan Ünlü; "Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ilişkileri güçlendirmek ve bu dostluk bağını geleceğe aktarmak için ortak çalışmalar yapmak istiyoruz. Bugün yaptığımız görüşmeler iki şehrin komşuluk ilişkilerini daha da ileriye götürecektir. Bizleri ağırlayan Rodos Belediye Başkanı Alexandros Koliadis'e, Güney Ege Bölge Başkanvekili Apostolos Asprakis'e ve kıymetli Başkonsolosumuz Salim Kırcalıali'ye teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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