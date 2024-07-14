Marmaris Belediye Başkanı Sokak Hayvanlarına Ötanazi Kanununa Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Yerel

Marmaris Belediye Başkanı Sokak Hayvanlarına Ötanazi Kanununa Tepki Gösterdi

Marmaris Belediye Başkanı Sokak Hayvanlarına Ötanazi Kanununa Tepki Gösterdi

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, TBMM'ye sunulan ve sokak hayvanlarına 'ötanazi' yolunu açan kanun teklifine tepki gösterdi. Ünlü, 'Ötanazi' uygulamasını kabul etmiyor, sokak hayvanlarının yaşama hakkını sonuna kadar savunuyoruz' dedi.

14.07.2024 13:03  Güncelleme: 13:04
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(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, TBMM'ye sunulan ve sokak hayvanlarına "ötanazi" yolunu açan kanun teklifine tepki gösterdi. Ünlü, "'Ötanazi' uygulamasını kabul etmiyor, sokak hayvanlarının yaşama hakkını sonuna kadar savunuyoruz" dedi.

Ünla, AKP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Hayvanlar bizlerin en sadık dostlarıdır. Tıpkı evimizde bize can yoldaşı olan dostlarımız gibi sokakta yaşayanların da yaşama hakkı kutsal ve dokunulmazdır. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ndeki 'ötanazi' uygulamasını kabul etmiyor, sokak hayvanlarının yaşama hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Ayrıca belediyeler olarak kısırlaştırma, aşılatma ve yerinde yaşatma konusunda daha çok destek beklerken yasa kanalıyla 'ötanazi' uygulamasının yerel yönetimlerin üzerine yıkılmasını da asla onaylamıyoruz. Bizler yönetici olarak kentimizde yaşayan her canlının hakkını korumakla yükümlüyüz. Yaşayan her canlı için huzurlu ve güvenli kentler oluşturmak bizim öncelikli görevlerimizden biridir. Bunu da hep birlikte mücadele ederek yapabiliriz. Daha vicdanlı, daha duyarlı, daha şefkatli ve daha yaşanabilir bir ülke için hayatı paylaştığımız her canlının yaşam hakkını savunacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Sokak Hayvanlarına Ötanazi Kanununa Tepki Gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Sokak Hayvanlarına Ötanazi Kanununa Tepki Gösterdi - Son Dakika
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