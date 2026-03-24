Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti

Akaryakıt fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam ediyor. 24 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 6,58 TL, benzin grubuna ise 92 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar pompaya yansırken, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde motorinin litre fiyatı tarihinde ilk kez 80 TL seviyesini aştı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL FİYATLAR

Zam sonrası büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları da yeniden güncellendi. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 62,99 TL, motorinin litre fiyatı ise 77,65 TL oldu. Anadolu Yakası'nda benzin 62,84 TL, motorin ise 77,53 TL'den satılıyor. Ankara'da benzinin litresi 63,94 TL'ye, motorinin litresi 78,77 TL'ye yükseldi. İzmir'de ise benzin 64,23 TL, motorin 79,05 TL seviyesine çıktı.

PETROL FİYATLARINDA YÖN YENİDEN YUKARI

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, iç piyasadaki fiyatları doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile "yapıcı görüşmeler" yürütüldüğünü açıklaması ve olası saldırıları 5 gün ertelediğini duyurmasının ardından petrol fiyatları dün yüzde 10'dan fazla gerileyerek 100 dolar seviyesine kadar düşmüştü. Ancak İran'ın bu iddiaları yalanlamasıyla birlikte fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 07.00 itibarıyla 104 dolardan işlem görüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KRİZ SÜRÜYOR

Orta Doğu'daki gerilim enerji piyasalarını baskılamaya devam ediyor. Savaşın dördüncü haftasına girilirken Hürmüz Boğazı kapalı kalmayı sürdürüyor. Dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz taşımacılığının yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik geçiş noktasındaki riskler, piyasalarda savaş kaynaklı fiyat baskısını artırıyor.

GERİLİM DEVAM EDERSE FİYATLAR DA YÜKSELEBİLİR

Bölgede son 24 saatte de çatışmaların sürdüğü belirtilirken, uzmanlar Hürmüz Boğazı'nda normalleşme sağlanmadan enerji fiyatlarında kalıcı bir düşüş beklenmediğini ifade ediyor. Analistler, gerilimin nisan ayına sarkması halinde petrol fiyatlarında yeni yükselişlerin gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor.