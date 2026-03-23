Slovak futbolcuların Skriniar için söyledikleri Fenerbahçelilerin tepkisini çekti

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı mücadelede sakatlık yaşayan Milan Skriniar'ın kasığında kısmi yırtık tespit edilmişti. Sarı-lacivertli ekipte tedavisi devam eden tecrübeli stoper, geride bıraktığımız günlerde sürpriz bir şekilde Slovakya Milli Takımı kadrosuna davet edildi.

"TEK BACAĞI OLMASA BİLE OYNARDI"

Slovakya Milli Takımı oyuncularından Ondrej Duda, takım kaptanı Milan Skriniar için konuştu. Duda, Skriniar'a sakatlığının oynaması için engel olmayacağını belirterek, ''Skriniar bizim kaptanımız, tecrübeli bir oyuncu. Tek bacağı olmasa bile oynardı. Bence oynayabilecek durumda.'' dedi.

"SKRINIAR BİR SAVAŞÇI"

Bir diğer milli oyuncu Martin Valjent de Skriniar hakkında yorum yaparak, ''Skriniar bir savaşçı, bu takımın lideri ve kaptanı. Bu takımın özgüveni var ve bu görevi hep birlikte başarabiliriz.'' sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN TEPKİ

Slovak oyuncuların bu sözleri Fenerbahçe taraftarı arasında tepkiyle karşılandı. Sarı-lacivertliler, uzun bir süredir forma giyemeyen Skriniar'ın hazır hale gelmeden oynaması durumunda yeniden sakatlanabileceğini dile getirerek endişelerini ifade etti.

SLOVAKYA TEKNİK DİREKTÖRÜ NE DEMİŞTİ?

Slovakya Milli Takımı Teknik Direktörü Francesco Calzona, yıldız oyuncunun durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Ciddi bir sakatlıkla mücadele ediyor ve bizimle olmak için elinden geleni yapıyor. Bu maçlarda hazır olmak için kariyerinin bir kısmını riske attı.'' demişti.

DOKTOR ROMAN FANO NE DEMİŞTİ?

Slovak spor doktoru ve ortopedist Roman Fano ise sakatlıkla ilgili kritik bir uyarıda bulunarak, ''İyileşmesi zor olan bir sakatlık. Yüzde yüz iyileşene kadar kapsamlı bir tedavi ve sakin bir süreç gerekiyor. Elbette oynayabilir ancak iğne ile oynar. Sakatlığının tekrarlama ve hatta kötüleşme riski olur. Ağrıları devam ediyorsa geri dönmesini tavsiye etmem.'' yorumunda bulunmuştu.