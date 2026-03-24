Icardi'ye bir şok daha! Başına gelmeyen kalmadı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, özel hayatındaki davaların yanı sıra şimdi de Türkiye'de icra dosyalarıyla gündeme geldi.
Milliyet'te yer alan habere göre Icardi, Göktürk'te Wanda Nara ile birlikte yaşadığı aylık 40 bin dolar kira bedelli villayı sözleşmesi bitmeden boşalttı. İddiaya göre Arjantinli futbolcu, evi erken tahliye ettiği için kalan kira bedelini ödemedi. Ev sahibi ise 1 yıllık kirayı talep ederek hukuki süreç başlattı.
Haberde, Icardi'nin bu nedenle toplamda 3 ayrı icra dosyasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Yıldız futbolcuya yönelik suçlamalar arasında kira borcu da yer alıyor.
Icardi hakkında öne sürülen bir diğer iddia ise villayı kötü kullandığı yönünde oldu. Ev sahibinin, evin yeniden düzenlenmesi için ciddi masraf gerektiğini öne sürdüğü ifade edildi.
Bu gerekçeyle ayrıca tazminat talebinde bulunulduğu ve taraflar arasında yeni bir dosya açıldığı öğrenildi. Arabuluculuk sürecine giden tarafların anlaşamaması durumunda konunun mahkemeye taşınacağı belirtildi.
