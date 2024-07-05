Marmaris Belediye Başkanı Uzunyalı'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Yerel

Marmaris Belediye Başkanı Uzunyalı'da incelemelerde bulundu

Marmaris Belediye Başkanı Uzunyalı\'da incelemelerde bulundu

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Uzunyalı'da yapılan incelemeler sonucunda acil sorunların çözüldüğünü belirtti. Bölge esnafı da Başkan Ünlü'ye teşekkür etti.

05.07.2024 14:29  Güncelleme: 14:31
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Uzunyalı'da incelemelerde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sezon öncesi tespit edilen acil sorunların çözüldüğünü söyledi. Bölge esnafı da "Verdiğiniz sözü tuttunuz, bizi büyük bir yükten kurtardınız" diyerek Ünlü'ye teşekkür etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü; oteller ve restoranlar bölgesi olarak bilinen Uzunyalı'da incelemelerde bulundu. Fen İşleri Müdürü Özgür Han, Zabıta Müdürü Metin Kaleminalı ve Temizlik İşleri Müdürü Zafer Yılmaz ile birlikte bölgeyi dolaşan Başkan Ünlü, Uzunyalı başlangıcından Turban Kavşağı'na kadar denetimler yaptı. Sezon öncesi de sık sık bölgede incelemelerde bulunan ve acil çözülmesi gereken sorunlarla ilgili birim müdürlerine talimatlar veren Başkan Ünlü, bu süreçte yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yürüyüş yolu boyunca hem esnafla hem de vatandaşlarla görüşen Başkan Ünlü, "Sezon öncesi yaptığımız ziyaretlerde tespit ettiğimiz sorunları gidermek için yoğun mesai harcadığımız bölgede hayata geçirdiğimiz çalışmaları yerinde inceledik. Esnafımızla ve tatilcilerimizle sohbet ettik. Özellikle dere ağızlarına yerleştirdiğimiz beton bariyerler sayesinde derelerde oluşan kötü koku ve görüntünün azalması ne kadar doğru bir adım attığımızı gösterirken yapılması gerekenlerle ilgili notlarımızı da aldık. Acil olanların en kısa sürede çözülmesi için hemen harekete geçeceğiz. Sezon sonrasında da daha geniş çaplı çalışma yapacağız" açıklamasını yaptı.

Bölge esnafı da özellikle dere önüne konan beton bariyerlerle ilgili Başkan Ünlü'ye teşekkür ederek, "Verdiğiniz sözü tuttunuz, bizi büyük bir yükten kurtardınız. Dere artık kokmuyor, çok teşekkür ederiz" diye konuştular. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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