Marmaris Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Otogar'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Otogar'da İncelemelerde Bulundu

Marmaris Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Otogar\'da İncelemelerde Bulundu

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarıyla birlikte Otogar'da incelemelerde bulundu. Başkan Ünlü, yapılacak çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi aldı ve esnafla görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

26.07.2024 18:26  Güncelleme: 18:28
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi daire başkanları Otogar'da incelemelerde bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçede Muğla Büyükşehir Belediyesi (MBB) ile birlikte yapılacak projelerle ilgili Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile bir toplantı yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Münevver Tetik, Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir ve İmar Müdürlüğü sorumluları ile ilk olarak belediye binasında bir araya gelen Ünlü, Marmaris'te yapılacak çalışmalar ve başlanacak projelerle ilgili bilgi aldı.

Ardından Başkan Ünlü, MBB Daire Başkanları ve Marmaris Belediyesi birim müdürleri Otogar'da yapılacak revizyon ile ilgili incelemeler yaptı. Esnafla da görüşen Başkan Ünlü yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Burada bir açıklama yapan Başkan Ünlü, "Marmaris'e gelen misafirlerimizi ilk karşıladığımız yer olan Otogar'da sezon sonu çalışmalara başlayacak ve burayı Marmaris'e yakışır bir hale getireceğiz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte, yan yana hizmete devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Otogar'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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