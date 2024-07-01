Marmaris Belediye Başkanı Yangınla İlgili Uyarıda Bulundu

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Bördübet'te çıkan yangına müdahale çalışmalarını yerinde inceleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, herkesi daha dikkatli olmaya davet etti.

Hisarönü Bördübet Mevki'nde çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de yangın haberini alır almaz bölgeye intikal etti. Başkan Ünlü, Belediye'nin 18 tonluk su tankerinin arasözlere su takviyesi yaptığı söndürme çalışmalarını yakından takip etti. İtfaiye ve Orman İşletme yetkililerinden bilgi aldı.

Yangının söndürülmesiyle rahat bir nefes aldıklarını söyleyen Başkan Acar Ünlü, Türkiye'nin farklı illerinde 44 noktada çıkan yangına üzülürken Marmaris'te çıkan yangının yürekleri ağızlara getirdiğini belirterek, "Lütfen yangına hassas bir bölgede yaşadığımızı asla aklımızdan çıkartmayalım. Başta izmarit olmak üzere yangına neden olan çöplerin doğaya atılması, anız yakma, eşyaların ateşe verilmesi, piknik ve çoban ateşi gibi risk oluşturabilecek eylemlerden uzak durulmasını önemle rica ediyorum. Bu konuda hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Ormanlara gözümüz gibi bakmalıyız. Herkese geçmiş olsun diyor, canla başla çalışan tüm ekiplere şükranlarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı. - MUĞLA