Marmaris Belediyesi 4 Ayda 32 Bin Ton Evsel Atık Topladı

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Yaz sezonuyla birlikte çalışmaları yoğunlaşan Marmaris Belediyesi'nin temizlik işleri ekipleri caddelerden plajlara, ormanlık alanlardan derelere kadar Marmaris'in her yerinde ter dökmeye devam ediyor. Ekipler 4 ayda 32 bin ton evsel atık topladı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün göreve gelmesinin ardından ilk değişim yaptığı birimlerden biri Temizlik İşleri Müdürlüğü olmuştu. Müdür değişimi ve temizlik kadrosunun genişletilmesinin olumlu sonuçları Marmaris sokaklarına da yansıdı. Yüksek hava sıcaklıklarına rağmen çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren ekipler 1 Nisan'dan bugüne kadar geçen sürede yaklaşık 32 bin ton evsel katı atık topladı. Bin 800 ton ambalaj, 32 ton da tekstil atığı toplayan ekipler 7/24 esasına göre çalışmayı sürdürüyor.

Rutin olarak bulvar, cadde, sokak, meydan, sahil yürüyüş yolları, bisiklet yolları, pazar yerleri, parklarda temizlik yapan ekipler; süs havuzları, konteyner ve sepet altları gibi birçok yerin yıkaması ile bahçe/moloz atıklarının toplanması düzenli olarak gerçekleştiriyor. Ayrıca milli parklar, orman alanları, karayolu kenarları gibi sorumluluk alanı olmayan bölgelerde de büyük bir gayretle çalışmaya devam ediliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile de ortak çalışmalar yapan ekipler geçtiğimiz süreçte ilçede sorun teşkil eden 3 derede dalgakıran vazifesi görmesi için dere ağzına beton bariyerlerin yerleştirdi. Yine MUSKİ ile koordineli olarak dere içlerinde bulunan hem evsel ve ambalaj atığı niteliğindeki atıkların hem de rüsubat özelliği taşıyan atıkların temizlikleri yapıldı. Venedik Deresi, Koca Dere, Yetim Deresi, Ketenci Deresi, Durmazlar Deresi, Eski Cezaevi Deresi, Kara Dere, Değirmen Dere dereleri başta olmak üzere uzantılarından yüzlerce poşet atık ve 30 kamyon kadar rüsubat özelliği taşıyan atık toplayan ekipler dere temizliklerine özel önem gösteriyor.

Öte yandan restoran, kafe, otel ve benzeri işletmeleri denetleyen müdürlük atık alanı olmayanların oluşturması, atık alanı yetersiz olanlara düzenleme yapmaları konusunda tebligatlar yaparken yine atıkların belirli saatlerde çıkarılması ile ilgili de bilgilendirmede bulundu. Böylelikle kötü görüntü ve kötü kokunun önüne geçmeyi hedefleyen ekipler, büyük oranda bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Temiz Marmaris hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Aradan geçen 4 aylık sürede bunu büyük oranda başardık. Marmaris bizim, Marmaris temiz kalsın istiyoruz. Yaz aylarında nüfusu yoğunlaşan Marmaris'te her yere yetişmeye çalışıyor, ilçemizi temiz tutmak için 7/24 gayret gösteriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da aynı duyarlılığa davet ediyorum" dedi. - MUĞLA