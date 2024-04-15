Marmaris Belediyesi Bayram Tatili Boyunca Yoğun Mesai Harcadı

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Ramazan Bayramı tatili boyunca Marmaris Belediyesi'nin temizlik emekçileri yoğun mesai harcadı. 7/24 esasına göre çalışan ekipler, 9 günde yaklaşık bin 400 ton çöp topladı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayram tatilinde toplam 230 kişi ile 7/24 esasına göre çalıştı. 3 vardiya halinde çalışan ekipler, bin 218 ton evsel katı atık, 103 ton ambalaj atığı, 358 kilogram da bahçe atığı topladı. İlçede günlük evsel atık miktarı normal günde 80 ton civarındayken bayram döneminde yüzde 55 artışla günde 135 tona çıktı.

Bayram boyunca Marmaris'in merkezinde, turistik mahallelerinde ve kalabalık noktalarda duyarsız vatandaşların bıraktığı çöpleri toplayan belediye çalışanları, caddeleri ve çocuk parklarındaki oyun gruplarını yıkayarak dezenfekte etti. Kapalı Çarşı, sahil boyu ve Sevgi Yolu gibi yoğun insan sirkülasyonunun yaşandığı noktalar da araç ile süpürüldü.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçede bayram süresince büyük bir sorun yaşanmadığını belirterek, "Ekiplerimizle vatandaşlarımızın rahat bir bayram geçirmesi için büyük bir gayretle çalıştık. Bunu da başarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.