Marmaris Belediyesi Evlendirme Dairesi\'nde 5 yılda 3 bin 524 çiftin nikahı kıyıldı

Marmaris Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 5 yıllık sürede 3 bin 524 çiftin nikahını kıyıldı. 821 nikah ile 2023 yılı en çok nikah kıyılan yıl oldu.

Marmaris Belediyesi'nin 5 yıllık dönemde en yoğun çalışan birimlerinden biri de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Evlendirme Dairesi oldu. Birim, 2019 – 2023 yılları arasında 3 bin 524 çiftin mutlu gününe şahitlik edildi. 2019'da 707, 2020'de 557, 2021'de 642, 2022'de 797 ve 2023'te 821 nikah akdine imza atıldı. Evliliklerde her iki tarafın da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu 2 bin 445 nikah kıyıldı.

YABANCILAR DA MARMARİS'İ TERCİH ETTİ

Tarihi ve turistik mekanları, doğal güzellikleriyle Marmaris; nikah törenini bu destinasyonda gerçekleştirmek isteyen yabancı çiftlerin de gözdesi oldu. Marmaris'te 5 yıl boyunca her ikisi de yabancı uyruklu veya taraflardan birinin yabancı uyruklu olduğu bin 79 nikah kayıtlara geçti. İlçede alternatif turizm çeşitleri arasında yer alan düğün turizminin özellikle eylül ve ekim aylarında yoğun olarak gerçekleşirken kır ve sahil düğünü en çok tercih edilen organizasyonlar oldu.