Marmaris Belediyesi İhalesinde Soruşturma Başlatıldı

Marmaris Belediyesi tarafından 12 Mart 2025 tarihinde yapılan "kent temizliği işlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi kiralama" ihalesi hakkında, CİMER'e yapılan başvuru üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen başvuru sonrası, savcılık talimatıyla ihale evrakları belediyeden temin edildi. Soruşturmanın bilirkişi incelemesi aşamasında devam ettiğiöğrenildi. - MUĞLA