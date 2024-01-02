 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Marmaris Belediyesi, ilçenin yeşil alan miktarını 5 yılda 638 bin metrekareye çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris Belediyesi, ilçenin yeşil alan miktarını 5 yılda 638 bin metrekareye çıkardı

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Marmaris'i daha da yeşil yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. 5 yıllık süreçte ilçede 638.003 metrekare yeşil alan oluşturuldu. Bu süre zarfında Armutalan Mahallesi'nde 10 bin metrekarelik Yaşam Parkı, Hisarönü Mahallesi'nde 10 bin metrekarelik mesire alanı ve Beldibi'nde poligon ve sosyal tesisler yapıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yeşil alanların arttırılması yönünde çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Marmaris Belediyesi, ilçenin yeşil alan miktarını 5 yılda 638 bin metrekareye çıkardı
02.01.2024 - 17:05,  Güncelleme: 17:11
Abone Ol

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 5 yıllık süreçte ilçenin yeşil alan miktarını 638 bin metrekareye çıkarttı.

Yeşil ve mavinin buluştuğu Marmaris'i daha da yeşil yapmak için çalışan Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki yeşil alan miktarını 638.003 metrekareye çıkardı.

10 BİN METREKARELİK YAŞAM PARKI

5 yıllık süreçte ilçeye insanların gönül rahatlığı ile vakit geçirebileceği yerler de kazandırıldı. En dikkat çeken çalışmalardan biri Armutalan Mahallesi, Camiavlı mevkinde hayata geçirilen park oldu. 10 bin metrekarelik alana, içinde oyun grupları, spor aletleri, yürüyüş yolları ve farklı temalı alanların yer aldığı Yaşam Parkı yapıldı. Merkeze uzak mahallelerde de çocuk parkları, yeşil alanlar, okul bahçelerine yönelik imalatlar gibi pek çok farklı çalışma yürütüldü.

10 BİN METREKARELİK MESİRE ALANI

Bir diğer çalışma ise Hisarönü Mesire Alanı oldu. Halkın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye devam eden Marmaris Belediyesi ilçeye mangal da yakılabilecek yeni bir mesire alanı kazandırdı. Hisarönü Mahallesi'nde azmak kenarında ve deniz manzaralı okaliptüs ağaçlarıyla kaplı 10 bin metrekarelik alana 60 adet piknik masası 34 adet de mangal yeri konuldu. Tuvaletler, bulaşık yıkama noktası ve bir büfenin de konuşlandığı alanda ayrıca çocuklar ve gençler için de yerler hazırlandı. Marmaris'in en yüksek kuleli kaydırağının konulduğu oyun alanının yanı sıra gençlerin voleybol, futbol ve basketbol oynayacağı mini bir saha ile fitness aletlerinin bulunduğu açık hava spor alanı da oluşturuldu. Bu alanın dışında 60 araçlık otoparkın olacağı alanda 20 motosiklet otoparkı ve bisiklet konabilecek yerler de yapıldı.

BELDİBİ'NE POLİGON KATKISI

Yapılan çalışmalardan biri de Beldibi'nde yapılan poligon ve sosyal tesisler oldu. Farklı bir spor branşına ev sahipliği yapacak olan toplam 11 bin 550 metrekare büyüklüğündeki alanda yeşil alan düzenlemesi de yapıldı. Çok yakında açılacak olan mesire alanı ve poligonun yanı sıra park, yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile yeşil alan miktarı arttırıldı.

MARMARİS'E YAKIŞAN HİZMET

Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "5 yıl boyunca yeşil alan miktarını arttırmanın gayreti içinde olduk. Yaptığımız tesislerle, modern ve estetik görünümlü alanlarla ilçemize yakışan işlere imza attık. Tüm çalışmalarımızı yeşil alanların arttırılması yönünde planladık, bu plana uygun hareket ediyoruz. Vatandaşlarımıza daha keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar sunuyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Marmaris Belediyesi, Armutalan, Marmaris, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi, ilçenin yeşil alan miktarını 5 yılda 638 bin metrekareye çıkardı - Son Dakika


16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti

Son Dakika
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 17:21:56. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi, ilçenin yeşil alan miktarını 5 yılda 638 bin metrekareye çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement