Marmaris Belediyesi, ilçenin yeşil alan miktarını 5 yılda 638 bin metrekareye çıkardı

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 5 yıllık süreçte ilçenin yeşil alan miktarını 638 bin metrekareye çıkarttı.

Yeşil ve mavinin buluştuğu Marmaris'i daha da yeşil yapmak için çalışan Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki yeşil alan miktarını 638.003 metrekareye çıkardı.

10 BİN METREKARELİK YAŞAM PARKI

5 yıllık süreçte ilçeye insanların gönül rahatlığı ile vakit geçirebileceği yerler de kazandırıldı. En dikkat çeken çalışmalardan biri Armutalan Mahallesi, Camiavlı mevkinde hayata geçirilen park oldu. 10 bin metrekarelik alana, içinde oyun grupları, spor aletleri, yürüyüş yolları ve farklı temalı alanların yer aldığı Yaşam Parkı yapıldı. Merkeze uzak mahallelerde de çocuk parkları, yeşil alanlar, okul bahçelerine yönelik imalatlar gibi pek çok farklı çalışma yürütüldü.

10 BİN METREKARELİK MESİRE ALANI

Bir diğer çalışma ise Hisarönü Mesire Alanı oldu. Halkın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye devam eden Marmaris Belediyesi ilçeye mangal da yakılabilecek yeni bir mesire alanı kazandırdı. Hisarönü Mahallesi'nde azmak kenarında ve deniz manzaralı okaliptüs ağaçlarıyla kaplı 10 bin metrekarelik alana 60 adet piknik masası 34 adet de mangal yeri konuldu. Tuvaletler, bulaşık yıkama noktası ve bir büfenin de konuşlandığı alanda ayrıca çocuklar ve gençler için de yerler hazırlandı. Marmaris'in en yüksek kuleli kaydırağının konulduğu oyun alanının yanı sıra gençlerin voleybol, futbol ve basketbol oynayacağı mini bir saha ile fitness aletlerinin bulunduğu açık hava spor alanı da oluşturuldu. Bu alanın dışında 60 araçlık otoparkın olacağı alanda 20 motosiklet otoparkı ve bisiklet konabilecek yerler de yapıldı.

BELDİBİ'NE POLİGON KATKISI

Yapılan çalışmalardan biri de Beldibi'nde yapılan poligon ve sosyal tesisler oldu. Farklı bir spor branşına ev sahipliği yapacak olan toplam 11 bin 550 metrekare büyüklüğündeki alanda yeşil alan düzenlemesi de yapıldı. Çok yakında açılacak olan mesire alanı ve poligonun yanı sıra park, yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile yeşil alan miktarı arttırıldı.

MARMARİS'E YAKIŞAN HİZMET

Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "5 yıl boyunca yeşil alan miktarını arttırmanın gayreti içinde olduk. Yaptığımız tesislerle, modern ve estetik görünümlü alanlarla ilçemize yakışan işlere imza attık. Tüm çalışmalarımızı yeşil alanların arttırılması yönünde planladık, bu plana uygun hareket ediyoruz. Vatandaşlarımıza daha keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar sunuyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi.