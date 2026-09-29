Marmaris Belediyesi imar soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı

(MARMARİS) - Marmaris Belediyesi'nde imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük ve maddi menfaat sağlandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan sanıkların tamamı tahliye edildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Marmaris Belediyesinde imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bu işlemler üzerinden maddi menfaat sağlandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Mart gecesi Marmaris Belediyesi'nde arama gerçekleştirmişti. Operasyonun ardından aralarında dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H'nin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, savcılık ifadelerinin ardından 8 şüpheli serbest bırakılmıştı. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H, İmar Müdürü İ.P. ile mühendisler T.D. ve V.Ç. tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında muhasebeci F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Marmaris'teki imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin rüşvet soruşturması kapsamında yargılama süreci devam ederken, 9 Temmuz 2026 tarihinde Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han tahliye edildi.

Davada gelinen son aşamada, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan sanıkların tamamının tahliye edildiği öğrenildi.

Böylece Marmaris Belediyesi'ndeki imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin rüşvet soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı. Soruşturma ve davaya konu iddialarla ilgili yargı süreci ise devam ediyor.