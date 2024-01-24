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Marmaris Belediyesi'nde Bulunan Çanta Sahibine Ulaştırıldı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi'nde Bulunan Çanta Sahibine Ulaştırıldı

Marmaris Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Mehmet Güven, sokakta sahipsiz bir çanta buldu. İçinde para, altın ve cep telefonları bulunan çanta Antalya'dan tatil için Marmaris'e gelen sahibine ulaştırıldı.

Marmaris Belediyesi\'nde Bulunan Çanta Sahibine Ulaştırıldı
24.01.2024 - 20:19,  Güncelleme: 20:22
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Marmaris Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Mehmet Güven, sokakta sahipsiz bir çanta buldu. İçinde para, altın ve cep telefonları bulunan çanta Antalya'dan tatil için Marmaris'e gelen sahibine ulaştırıldı.

Marmaris Belediyesi Zabıta memuru Mehmet Güven, devriye gezdikleri sırada İçmeler Mahallesi Barış Caddesi üzerinde sahipsiz bir çanta buldu. Bahçe duvarı üzerine bırakılan çantanın içinden para, altın, cep telefonları, kredi kartları ve kimlikler çıktı. 5 yüzük, 2 küpe, 1 kolyenin bulunduğu çantayla ilgili tutanak tutulduğu sırada çanta içindeki telefonu arayan çanta sahibi zabıta merkezine çağırılarak eşyaları teslim edildi. Çantasının bulunmasına çok sevinen Hatice Ertaş ve eşi Hasan Ertaş, Antalya'dan tatil için Marmaris'e geldiklerini belirterek "Arabaya binerken unutmuşum. Kısa sürede çantama kavuştum. Marmaris Belediyesi'nin duyarlı ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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