Marmaris Belediyesi\'nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlaması

Marmaris Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın personeli unutmadı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Marmaris Belediyesi'nin kadın personelleri unutulmadı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün yurtdışında olması nedeniyle Başkanvekili Av. Tunç Telli, kadın personeli ziyaret ederek belediyenin serasında üretilen menekşelerden hediye etti. 8 Mart hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle son mesai günündeki etkinlikte ana hizmet binasının yanı sıra belediyenin dış birimlerindeki kadın çalışanlar da ziyaret edildi. Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün selamlarını ileten Başkanvekili Telli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. - MUĞLA