Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kırsal mahallelerdeki çalışmaları kapsamında Bozburun Tavşanbükü mevkindeki 7 kilometre uzunluğundaki güzergah stabilize hale getirdi.
Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, mücavir alan sınırlarındaki kırsal mahallelerde bulunan yollarda çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bozburun Mahallesi Tavşanbükü mevkindeki 7 kilometre uzunluğundaki güzergah stabilize hale getirildi. Çalışma tamamıyla Fen İşleri Müdürlüğü'nün kendi ekip ve ekipmanlarınca yapıldı. Bozburun yat çekek yeri güzergahında olduğu için yoğun kullanımın meydana geldiği yol 1 hafta süren çalışmanın ardından yol kullanıma açıldı. - MUĞLA
Son Dakika › Yerel › Marmaris Belediyesi'nden Bozburun'da Yol Çalışması - Son Dakika
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