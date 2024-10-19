Marmaris Belediyesi'nden Bozburun'da Yol Çalışması - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi'nden Bozburun'da Yol Çalışması

Marmaris Belediyesi\'nden Bozburun\'da Yol Çalışması

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Bozburun Tavşanbükü mevkindeki 7 kilometrelik güzergahı stabilize hale getirerek, kırsal mahallelerdeki yol iyileştirme çalışmalarına devam etti.

19.10.2024 10:51  Güncelleme: 10:52
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Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kırsal mahallelerdeki çalışmaları kapsamında Bozburun Tavşanbükü mevkindeki 7 kilometre uzunluğundaki güzergah stabilize hale getirdi.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, mücavir alan sınırlarındaki kırsal mahallelerde bulunan yollarda çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bozburun Mahallesi Tavşanbükü mevkindeki 7 kilometre uzunluğundaki güzergah stabilize hale getirildi. Çalışma tamamıyla Fen İşleri Müdürlüğü'nün kendi ekip ve ekipmanlarınca yapıldı. Bozburun yat çekek yeri güzergahında olduğu için yoğun kullanımın meydana geldiği yol 1 hafta süren çalışmanın ardından yol kullanıma açıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi'nden Bozburun'da Yol Çalışması - Son Dakika

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