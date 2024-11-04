Marmaris Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Piknik Etkinliği - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Piknik Etkinliği

Marmaris Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine Piknik Etkinliği

Marmaris Belediyesi, üniversite öğrencileri için düzenlediği piknikte eğlenceli etkinlikler ve sosyal etkileşim fırsatları sunarak gençlerin motivasyonunu artırmayı hedefledi. Belediye Başkanı Acar Ünlü de etkinliğe katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

04.11.2024 12:24  Güncelleme: 12:27
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Marmaris Belediyesi, üniversite öğrencilerini piknikte ağırladı. Gün boyunca devam eden eğlence dolu etkinliklerde Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de gençleri yalnız bırakmadı.

Marmaris Belediyesi, ilçede üniversite okuyan öğrencilerle hem tanışmak hem de sınavlar öncesi öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için bir piknik organize etti. Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün İçmeler'de yeni hizmete açılan yurt ziyaretinde öğrencilere verdiği söz üzerine organize edilen Gençlik Buluşması'na Hisarönü Mesire Alanı ev sahipliği yaptı.

Pikniğe servislerle getirilen gençler gün boyunca kendileri için hazırlanan etkinliklerle eğlenceli dakikalar yaşadı. DJ performansı ile bol bol dans edip halaylar çeken gençleri voleybol, tavla, halat çekme yarışı, yumurta taşıma gibi eğlence dolu etkinliklerde Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de yalnız bırakmadı. Mangalın başına da geçen Başkan Ünlü, gençler için kendi elleriyle köfte pişirdi.

Gün boyu gençlerle birlikte eğlenen Başkan Ünlü, gençlerin fikir ve önerilerine her daim açık olduklarını belirterek "Marmaris Belediyesi sizin eviniz. Orada ağabeyleriniz, ablalarınız var. Marmaris Belediyesi olarak kapımız gençlerimize her daim açık. Bir fikrin mi var? Desteğe mi ihtiyacın var? ya da sadece bir çay sohbeti için mi gelmek istiyorsun? Biz buradayız, her zaman bekleriz" diye konuştu. Etkinlikte öğrencilerle birlikte mesire alanının değişik noktalarına fidan diken Başkan Ünlü, "Bu fidanlar size emanet, Marmaris'te bir iziniz kalacak" diyerek katılımlarından dolayı gençlere teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Piknik Etkinliği - Son Dakika

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