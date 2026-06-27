"Avrupa Diplomasi" Ödülü, Marmaris Belediyesi'ne Verildi

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen "Avrupa Diploması" ödülünü Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen törenle teslim aldı. Avrupa genelinde bu yıl yalnızca 12 belediyeye verilen prestijli ödülün Türkiye'deki tek sahibi Marmaris Belediyesi oldu.

Marmaris Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen "Avrupa Diploması" ödülünü Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi binasında düzenlenen törenle teslim aldı.

Törende Avrupa Ödülü Komitesi Başkanı Miloš Konatar tarafından Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile Özel Kalem ve AR-GE Müdürü Doç. Dr. Didem Gamze Işıksal'a takdim edildi.

Avrupa genelinde bu yıl yalnızca 12 belediyeye verilen prestijli ödül Türkiye'den sadece Marmaris Belediyesi'ne verildi. Marmaris Belediyesi'nin çevre, kentsel dönüşüm, sürdürülebilirlik, kültür-sanat ve uluslararası ilişkiler alanlarında yürüttüğü çalışmalar sonucunda kazanıldı. Uluslararası ölçekte gerçekleştirilen değerlendirme sürecinde belediyenin hayata geçirdiği projeler ve uygulamalar çeşitli kriterler doğrultusunda incelendi.

Ödül töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Avrupa Diploması'nın kent adına önemli bir başarı olduğunu belirterek, "Avrupa Konseyi tarafından kentimize layık görülen Avrupa Diploması'nı teslim aldık. Bu prestijli ödül; Marmaris'i uluslararası standartlarda, sürdürülebilir ve geleceğe hazır bir kent haline getirmek için yürüttüğümüz çalışmaların değerli bir yansımasıdır. Ortaya koyduğumuz ortak emeğin uluslararası alanda karşılık bulması bizlere güç verirken, geleceğe yönelik sorumluluğumuzu da artırıyor" dedi.

Başkan Ünlü, ödülün Avrupa Konseyi ile yürütülen uzun değerlendirme sürecinin önemli bir aşaması olduğunu ifade ederek, "Nihai hedefimiz Avrupa Ödülü'dür. Sürecin bundan sonraki aşamaları da Avrupa Konseyi kriterleri doğrultusunda devam edecektir" diye konuştu.