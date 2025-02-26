Marmaris Belediyesi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Olacak - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Olacak

Marmaris Belediyesi Ramazan\'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Olacak

Marmaris Belediyesi, Ramazan ayında yaklaşık 2 bin 400 aile için erzak desteği ve iftar yemeği dağıtımı yapacak. Yardım paketleri muhtarlıklara gönderilecek ve günde 3 çeşit yemek dağıtımı da yapılacak.

26.02.2025 16:42  Güncelleme: 16:44
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Marmaris Belediyesi Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine destek olacak. Bu kapsamda yaklaşık 2 bin 400 aile için hazırlanan destek paketleri muhtarlıklara gönderilecek.

Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'da Marmaris Belediyesi yine ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak. Bu yıl da dar gelirli ailelere erzak yardımı yapacak olan belediye, ayrıca iftar yemeği de dağıtacak. Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamlayan Marmaris Belediyesi, bu çerçevede dar gelirli oldukları mahalle muhtarları tarafından tespit edilen veya belediyeden sosyal destek alan ihtiyaç sahibi ailelere erzak paketi dağıtacak. Yaklaşık 2 bin 400 aileye verilecek destek paketleri muhtarlıklara ulaştırılmak üzere hazırlandı.

Öte yandan Marmaris Belediyesi Ramazan ayı boyunca Erkan Işıksal Spor Tesisleri'nin yanında yer alan mutfaktan da günde 3 çeşit yemek dağıtımı yapacak. Ramazan ayı süresince her gün saat 16.00'da gerçekleştirilecek yemek dağıtımından yararlanmak isteyen vatandaşlar yemek kaplarıyla birlikte gelerek belediye aşçıları tarafından yapılan yemeklerden alabilecek. Ayrıca iftar yemeğine katkı sunmak isteyen yardımsever vatandaşlar da belediyeyi arayarak bilgi alıp destek sağlayabilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Olacak - Son Dakika

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