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Marmaris Belediyesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Sıcak Yemek İkramında Bulundu - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Sıcak Yemek İkramında Bulundu

Marmaris Belediyesi, final sınavları döneminde olan üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla Sağlık Meslek Yüksekokulu önünde 1000 kişilik çorba ve makarna dağıttı. Öğrenciler, Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a teşekkür etti.

Marmaris Belediyesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Sıcak Yemek İkramında Bulundu
16.01.2024 - 09:34,  Güncelleme: 09:35
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Marmaris Belediyesi, Turizm Meslek Yüksekokulu'nun ardından Sağlık Meslek Yüksekokulu önünde de öğrencilere çorba ve makarna ikramında bulundu.

Sosyal belediyecilik ve vatandaş odaklı hizmetleri ön planda tutan Marmaris Belediyesi, final sınavları döneminde olan üniversite öğrencilerine sıcak yemek ikramında bulunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma günü İçmeler Mahallesi'nde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ikramda bulunan Belediye ekipleri bugün de aynı üniversiteye bağlı Sağlık Meslek Yüksekokulu önündeydi. Sınav haftasında öğrencilere destek olmak amacıyla 1000 kişilik çorba ve makarna dağıtıldı. Öğle yemeği saatinde yemeklerini görevlilerden alan öğrenciler, ikram için Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a teşekkür etti. Çalışmanın sınav haftası boyunca devam edeceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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