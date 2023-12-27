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Marmaris Belediyesi Seralarda Tasarruf Sağladı

Marmaris Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla seralarda 5 yıllık süreçte yaklaşık 2 milyon adet mevsimlik çiçek, 200 bin çalı bitkisi üreterek toplamda 26 milyon liradan fazla tasarruf etti.

Marmaris Belediyesi Seralarda Tasarruf Sağladı
27.12.2023 - 17:45,
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Bütçeyi doğru ve verimli kullanmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Marmaris Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla seralarda 5 yıllık süreçte yaklaşık 2 milyon adet mevsimlik çiçek, 200 bin çalı bitkisi üretti. Toplamda 26 milyon liradan fazla tasarruf etti.

Marmaris'in öz kaynaklarını yine kent için kullanan Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 4 serada sürekli bitki üretiyor. Yetiştirilen çiçekler ve süs bitkileri Marmaris'in parklarını, caddelerini, kavşaklarını ve refüjlerini süslüyor. 5 yıllık sürede yaklaşık 2 milyon mevsimlik çiçek, 200 bin çalı bitkisi üreten müdürlük bu çalışma ile 26 milyon 225 bin TL tutarında tasarruf sağladı.

Marmaris, Beldibi, İçmeler ve Makine Araç Parkı içinde yer alan seralarda üretilen süs lahanası, portakal nergisi, açelya gibi mevsimlikler ile 5 çeşit lantana, kufeya, begonvil, papatya, ateş dikeni, boylu ve bodur zakkum, şeflera, benjamin, ada mercanı, japon gülü, zinna, kadife, papatya, gazanya, japon şemsiyesi ve starliçe gibi çalı bitkileri Marmaris'i süsledi.

Yıl boyunca seralarda üretilen bitkilere çocuk gibi baktıklarını ve büyüttüklerini söyleyen sera çalışanları "Güzel Marmarisimizi daha da güzelleştirmek için yıl boyunca çalışıyor, üretiyor ve büyütüyoruz" dedi.

Öz kaynakları doğru kullanarak tasarruf ettiklerini belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise "Belediye olarak 5 yıldır bütçemizi doğru ve verimli bir şekilde kullanarak birçok alanda tasarruf sağladık. Bu nedenle üretim bizim için en önemli konu. İlçemizin parklarını, refüjlerini süsleyen bitkilerimizi dört adet seramızda kendi imkanlarımızla yetiştiriyoruz. Kullandığımız kent mobilyalarının büyük kısmını kendi atölyelerimizde üretiyoruz. Bu sayede büyük oranda tasarruf sağlıyoruz. Halkımızın parasını yine halkımız için harcıyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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