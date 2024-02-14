Marmaris Belediyesi Sevgililer Günü\'nde Evlenen Çiftlere Pasta Hediye Etti

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Marmaris Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah salonlarında evlenen çiftlere kalp şeklinde pasta hediye etti.

Marmaris Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmeyi tercih eden Marmarisli çiftlere kalp şeklinde pasta armağan etti. Özel bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşayan çiftler, akrabalarının ve arkadaşlarının huzurunda "Evet" dedi.

Marmaris'te bugün 4 çiftin nikahı kıyılırken; evlenmek için 14 Şubat'ı seçen mutlu çiftler bu tarihin kendilerine şans getireceğine inandıklarını belirtti.

19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda da Sevgililer Günü için özel bir fotoğraf köşesi de hazırlandı. Bugünü ölümsüzleştirmek isteyenler alanda fotoğraf çektirdi.