Marmaris Belediyesi Yaban Domuzları İle İlgili İlk Adımı Attı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Yaban Domuzları İle İlgili İlk Adımı Attı

Marmaris Belediyesi Yaban Domuzları İle İlgili İlk Adımı Attı

Marmaris Belediyesi, şehir merkezinde sürüler halinde görülen yaban domuzları ile ilgili çözüm yollarını bulmak adına ilk adımı attı. Başkan Acar Ünlü, veteriner hekimlerle toplantı yaparak çözüm bulma çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti.

15.05.2024 16:54  Güncelleme: 16:57
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Marmaris'te son yıllarda şehir merkezinde sürüler halinde görülmeye başlanan yaban domuzları ile ilgili Marmaris Belediyesi ilk adımı attı. Veteriner hekimlerle toplantı yapan Başkan Acar Ünlü, diğer kurumlarla işbirliği halinde çözüm bulmaya çalışacaklarını ifade etti.

Marmaris Belediyesi, son zamanlarda ilçe gündemini meşgul eden yaban domuzları ile ilgili çözüm yollarını bulmak adına ilk adımı attı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçede görev yapan veteriner hekimlerden oluşan bir heyetle bir araya gelerek neler yapılması gerektiğiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Özellikle şehir merkezine kadar inen yaban domuzlarının birçok riski de beraberinde getirdiğini ifade eden Başkan Ünlü, "Domuzlar hepimizi ilgilendiren toplumsal bir sorun haline gelmeye başladı. Turizm hareketliliği de başlıyor. Bu sorun hem güvenlik hem de toplumsal açıdan önemli bir noktada. O yüzden biz de konunun uzmanı olarak veterinerlerle bir araya gelerek konuyu değerlendirmek istedik. Çünkü herkesin bir fikri var ama gerçek doğru nedir sizlerle konuşmak istedik, uzman olarak görüşlerinizi almak istedik" diye konuştu. Başkan Ünlü, alınacak kararları da Kaymakamlık ve diğer resmi kurumlarla paylaşarak çözüm bulmaya çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

Yaban domuzlarının şehir merkezinde sıkça görülmesine rağmen hastalık ve güvenlik gibi ciddi riskleri beraberinde getirdiğini ve çok çabuk ürediğini söyleyen veteriner hekimler ise özellikle insanların bu hayvanları beslememesi gerektiğini dile getirdiler. Domuzların kedi köpek gibi sokak hayvanı olmadığını söyleyen veterinerler, özellikle yangınlardan sonra daha çok görülmeye başlandığını belirterek insanların bu hayvanları beslemesi ile birlikte kente daha çok alıştılar. Bu da beraberinde hastalık, salgın, güvenlik gibi büyük riskleri getirdiğini söyledi.

Yaklaşık bir saat süren toplantı sonunda alınan kararlar bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulacak. Toplantı 16 Mayıs Perşembe günü saat 16.30'da Marmaris Belediyesi'nde yapılacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi Yaban Domuzları İle İlgili İlk Adımı Attı - Son Dakika

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